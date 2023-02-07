“الأشغال”: نثر الملح على الطرق المتوقع تشكل الإنجماد عليها

عمان-الغد- أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أنه سيتم مساء اليوم الثلاثاء، نثر الملح على الطرق المتوقع تشكل الإنجماد عليها بحسب الملعومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية، تحسبًا لحدوث أي انزلاقات بسبب الانجمادات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والإتصال، إنه تم رفع جاهزية الكوادر للتعامل مع الظروف الجوية السائدة.

وأضافت أنه تم التعامل مع الملاحظات الواردة لغرف الطوارئ بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة.

ودعت إلى المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر خلال الظروف الجوية السائدة وعدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ): 0780377223

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الكرك: 0780377242

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش: 0780377187

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا: 0780377366

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان: 0780377338

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق: 0780377389

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء: 0780377413

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة: 0780377158

غرفة عمليات أشغال مديرية محافظة عجلون:0787700258

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة: 0780377351

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد: 0780377276

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا: 0780377136

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة: 0780377291

غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا: 0780377179