“الأشغال”: نحتاج 3 أيام أو أكثر لمعالجة الانهيار على طريق جرش

صابرين الطعيمات

جرش – باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان منذ صباح يوم أمس بمعالجة موقع الانهيار على الطريق المحاذي لجامعة جرش، ويحتاج العمل في الموقع لـ3 أيام وربما أكثر حسب الظروف الجوية التي تمر بها المنطقة.

وستبقى حركة السير محولة نحو الاتجاهات الأمنة التي حددتها وزارة الأشغال العامة والإسكان بالقرب من موقع الانهيار الذي حدث أمس أمس بالقرب من جامعة جرش على الطريق الدولي الذي يربط العاصمة بمحافظات الشمال، مما استدعى إغلاق أحد المسارب الرئيسية في الطريق وتحويلها.

وأكد مستخدمي الطريق تسبب الإغلاق بأزمة سير خانقة في الموقع وإرباك مروري لا سيما وأن الطريق يشهد أزمة سير نشطة على مدار الساعة والطرق البديلة ضيقة ومحدودة وغير مجهزة.

ووقع الانهيار لأكوام من الأتربة على الطريق بالقرب من جامعة جرش وقد تم تحويل الطريق باتجاه جسر سيل الورقاء وقد تم إغلاق المسرب القادم من إربد باتجاه عمان وتقسيم المسرب المعاكس ليصبح باتجاهين كل اتجاه مسرب وبالنسبة للآليات الثقيلة فقد تم منعها من المسير على الطريق وتحويلها باتجاه محافظة الزرقاء من جسر النعيمة وباتجاه جسر المفرق باتجاه محافظة الزرقاء.

من جانبه قال مصدر مطلع في أشغال جرش أن المقاول يعمل حاليا في الموقع ويقوم بعمل كافة الإجراءات التي تخفف من خطورة الانهيار وتساعد على صيانة الطريق وحمايته من خطر تكرر هذا الانهيار في حال تساقطت الأمطار مجددا.

وبين المصدر ذاته أن المقاول يعتمد على بعمل حاجز صخري كبير وطمر المنطقة المحاذية للانهيار ودعمها بالحجارة والأتربة ويحتاج عمله إلى 3 أيام وبعد الانتهاء من كافة هذه الإجراءات يتم فتح الطريق مجددا أمام حركة السير حرصا على سلامة مستخدمي الطريق.

وكان مساعد مدير أشغال جرش خالد العتوم قد صرح سابقا أن تحويل الطريق حرصا على سلامة ومستخدمي الطريق ، لاسيما وان التربة مشبعة بمياه الأمطار وما زالت الخطور قائمة عليها وقد تم متابعة الانهيار منذ البداية ومعالجة ما تستطيع الكوادر معالجته في مثل هذه الظروف الجوية.

وقال أن طبيعة المنطقة الجغرافية والطبيعية على طول الطريق الدولية الذي يربط العاصمة بمحافظات الشمال تتأثر بمياه الأمطار ويسبب تشبعها بالأمطار انهيارات في عدة نقاط حيوية يتم متابعتها ومراقبتها على مدار الساعة في مثل هذه الظروف الجوية .

وبين أن فرق مديرية أشغال جرش موجودة في الموقع على مدار الساعة وكوادرها تغطي حجم العمل فيها ويتم الاستعانة بآليات وكوادر من مختلف الجهات المعنية في حال تم اضطرارا إلى ذلك واستدعت الحاجة، مبينا أن معالجة أوضاع الطريق تتم بعد تحسن الحالة الجوية مباشرة وبعد توقف تساقط الأمطار جزئيا.

إلى ذلك أكد سائقين ومستخدمين الطريق الدولي أن تحويل السير يسبب أزمة مرورية خانقة ويؤخر مستخدمين الطريق لاسيما وأن التحويلات طويلة ومربكة ومساحات ضيقة ومحدودة للمرور عليها.

ومن الجدير بالعلم أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تفقد موقع الانهيار وأوعز بمعالجته على الفور وتحويل السير والحفاظ على حياة مستخدمي الطريق.

بدوره تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي ظهر أمس منطقة العمل بالقرب من جامعة جرش على طريق عمان جرش التي أعلنت الوزارة يوم أمس الأول إغلاقها احترازيا بعد ظهور تصدعات على جانب الطريق.

واطلع الكسبي على سير العمل الهادف إلى إنشاء حاجز صخري يمنع تزايد التصدعات أو حدوث انهيارات والذي باشر بتنفيذه أحد المقاولين منذ نحو ثلاثة أسابيع بناءا على توصية من لجنة الانزلاقات في مجلس البناء الوطني.

وشدد الكسبي على ضرورة إنجاز العمل بأسرع وقت ممكن بالعمل على مدار الساعة، وتوفير كافة السبل لإتمام المشروع بأفضل المواصفات الفنية وتأمين كافة عناصر السلامة العامة واللوحات التنبيهية والإرشادية لضمان سلامة سالكي الطريق وجسم الطريق وسلامة العاملين في المشروع .

ومن الجدير بالعلم أن مديرية أشغال جرش قامت بعمل صيانة ومتابعة دورية للبؤر الساخنة على الطريق الدولي لاسيما وان مناطق واسعة فيها تتعرض للانهيار بين الحين والأخر وخاصة في حال تساقط الأمطار وتشبع التربة بمياه الأمطار مما يساعد على انهيار وتساقط صخورها على الطريق الرئيسي.

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