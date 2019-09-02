“الأشغال”: 423 مشروعا مدرسيا بكلفة 258 مليون دينار العام الحالي والماضي

عمان- الغد- بلغ مجموع المشاريع المدرسية التي أنهت وزارة الأشغال العامة العمل فيها وسلمتها إلى وزارة التربية والتعليم خلال العام الحالي والماضي وتلك المتوقع الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة، 423 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 258 مليون دينار.

وقالت وزارة الأشغال في بيان، إن هذه المشاريع توزعت بين إنشاء أبنية مدرسية جديدة عددها 105 مدارس وتوسعة مدارس قائمة بإضافة غرفة صفية لـ151 مدرسة وعمل صيانة و تحديث لـ162 مدرسة.

وبلغ عدد المشاريع المسلمة خلال العام الحالي 200 مشروع بكلفة إجمالية قاربت الـ84 مليون دينار، اشتملت على إنشاء 17 مدرسة جديدة وتوسعة 70 مدرسة بإضافة غرف صفية جديدة و إجراء أعمال صيانة لـ113 مدرسة.

ومن المتوقع أن تسلم وزارة الأشغال إلى وزارة التربية و التعليم خمسة مدارس جديدة قبل نهاية العام الحالي.

ويبلغ عدد المشاريع القائمة حاليا و المتوقع الانتهاء منها خلال ألأشهر المقبلة 98 مشروعا، بقيمة إجمالية تجاوزت 94.5 مليون دينار، منها 39 مدرسة جديدة و57 مشروع توسعة وإضافة غرف صفية ومشروعي صيانة وتحديث.

وكانت وزارة الأشغال قد أنهت العمل في 120 مشروعا خلال العام الماضي وقامت بتسليمها إلى وزارة التربية، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 71 مليون دينار، وشملت تلك المشاريع 49 مدرسة جديدة و24 مشروع توسعة وإضافة غرف صفية و47 مشروع صيانة وتحديث.