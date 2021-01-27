الأصوليون شياطين العنصرية

هآرتس

ميخائيل سفارد

المليشيات اليهودية تهاجم بالاساس في الليل، بالضبط مثل تقليد أعمال الشغب العنصرية. عصابات مستوطنون ملثمون يقتحمون عند هبوط الظلام مفترقات الطرق والقرى بحثا عن بنات وأبناء الجنس المكروه. أعضاء هذه العصابات يغلقون الطرق من أجل القيام بعملية انتقاء والعثور على سيارات ذات لوحات فلسطينية، ومهاجمة ركابها. هم ينقضون على البيوت في قرى الضفة، يحطمون الزجاج ويشعلون الحرائق. هذا يحدث كل ليلة منذ شهر تقريبا لأن اصدقاء سانداك، أحد شبان التلال الذي للاسف قتل في مطاردة للشرطة، قرروا أن يدفع الفلسطينيون ثمن موته. منظمة حقوق الإنسان “يوجد حكم” (التي أعمل كمستشار قانوني لها) وثقت في هذه الفترة 47 هجوما ليليا مختلفا حدثت فيها اضرار كثيرة للممتلكات وأصيب فيها على الأقل 14 شخص. مئات من مثيري الشغب، والقليل منهم اعتقلوا. في الأسبوع الماضي اصيبت طفلة ابنة 11 برأسها في قريتها وطفل ابن 5 سنوات أصيب بحجر في وجهه.

في كل يوم مجموعة “يوجد حكم” في الواتس اب، تبدأ بالكتابة في الساعة السابعة أو الثامنة مساء وجلب أخبار أولية من باحثي المنظمة في الضفة. وبعد نصف ساعة أو ساعة تبدأ بالتدفق الأفلام والصور. عائلة اخرى نوافذ بيتها حطمت اثناء تناول وجبة العشاء. سائق فلسطيني أوشك على أن يقتل على الشارع، سيارة أخرى حرقها المشاغبون، واختناقات مرورية أخرى ضخمة لعمال لا يستطيعون العودة الى بيوتهم بعد انتهاء يوم العمل.

بالضبط في الوقت الذي يزداد فيه عنف المستوطنين، نشرات الأخبار تبث في التلفاز. ولكن سيارات البث الإسرائيلية المتحركة لا يتم ارسالها الى القرى الفلسطينية، أو حتى الى شارع 60، الشارع الرئيسي من بين شوارع الضفة. عندما تبلغ نشرات الأخبار عن أعمال شغب لكتائب التفوق اليهودي (معظمها لا يتم الابلاغ عنه)، فانها تبلغ باختصار شديد، إلا إذا هاجم أعضاء هذه المجموعات رجال الشرطة وقاموا بقلب سيارات الشرطة. حينها ايضا تكون هناك اعتقالات واسعة. وطالما أن المصابين من غير اليهود وطالما أن البيوت التي يهاجمها المشاغبون لا توجد على ابوابها المازوزة، فان الخبر لا يتطور ليصبح تقرير حقيقي.

ولكن المعلومات متاحة للمعنيين. في حسابات منظمات حقوق الإنسان في الشبكات الاجتماعية وفي مواقع أخبار “يسارية”، منها هذه الصحيفة، يمكن مشاهدة أفلام قصيرة مرعبة لمسافرين فلسطينيين يتعرضون لرشق الحجارة، التي تحطم نوافذ السيارات اثناء السفر على الشارع. يمكننا رؤية صور لبيت بعد هجوم الكتائب اليهودية، حيث شظايا الزجاج تنتشر في المطبخ وفي غرفة النوم، وبقايا دماء المصابين على الأرض. هناك يمكن ايضا رؤية صور أطفال اصيبوا، وصورة طفلة أنفها منفوخ وينزف، وصورة طفل صغير ربما يكون في الروضة، وهو يبكي في سيارة اسعاف الهلال الأحمر، وجهه الطفولي محطم من إصابة حجر.

رغم أنني ابذل كل ما استطيع كي اطرد هذه الأفكار من رأسي، إلا أن صور الاطفال وآباءهم تستدعي لدي صور اخرى. هذه النظرة المذهولة في عيون من لا يوجد لديهم مكان يهربون اليه، ومن المشكوك فيه أن يكون هناك من يدافع عنهم، تذكرني بصور من اماكن اخرى وعصور اخرى. صور ليهود. يهود أخرون. صور لزجاج محطم في بيوت ومحلات اليهود. التفكير في أن أحفاد المطاردين في ذلك الوقت قد انتقلوا إلى الجانب الآخر في مشهد الحجر والنافذة المحطمة، هذا التفكير يجمد الدم في العروق.

يجدر بكل واحدة أن تجيب لنفسها على السؤال، هل الجيش الاقوى في الشرق الاوسط لا ينجح أو لا يحاول حقا أن يوقف الـ “كو كلوكس كلان” العبرية. في اختبار النتيجة يتم التخلي عن رعايا الاحتلال الإسرائيلي للاحكام التي ينزلها بهم من يحتلون البلاد برعاية تراخي الجيش وجهاز انفاذ القانون.

في الانتخابات المقبلة سيفوز اليمين. من نتائج الاستطلاعات يتولد الانطباع بأنه من ناحية سياسية فان الانتخابات هي للجنة الداخلية لمجلس “يشع”. وسائل الاعلام تضخم الفجوات الداخلية في اليمين التي يتم التعبير عنها من خلال التعامل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لكن الى جانب هذا الخلاف الشخصي (الذي لا يوجد شك في أنه مهم وله تداعيات حقيقية)، يجب قول الحقيقة: في كل ما يتعلق بالنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين فان اليمين الكولونيالي خلق شبكة أحزاب مستنسخة ايديولوجيا. هذه عملية ابداعية. مثل الشركة الاحتكارية التي تنشئ شركات فرعية من اجل أن تتنكر هذه في صورة شركات منافسة، وهكذا يمتصون أموال المستهلكين الذين سئموا من الصنف الذي يسيطر على السوق. ولكن من هنا ومن هناك الأموال تتدفق إلى نفس الجيب. الجيب الذي يصبون فيه تخليد الاحتلال، وحرمان الواقعين تحت الاحتلال من الحقوق، والضم والابرتهايد.

ليس من الغريب أن أحدا من زعماء الأحزاب البديلة لم يشق ثوبه ولم يضع التراب على رأسه عند مشاهدة أبناء شعبه وهم يتصرفون مثل مارقين مع المحتلين العاجزين. جدعون ساعر ونفتالي بينيت وافيغدور ليبرمان (لا حاجة الى ذكر بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا في السابق رعاعه إلى وقف الفلسطينيين في الطرق)، لا تتجرأوا على القول بعد ذلك بأن “أيدينا غير ملطخة بهذا الدم”. الصمت يعني التخلي. وصمتكم يسمعه رجال الشرطة والجنود والضباط والمراسلون والجمهور الإسرائيلي.