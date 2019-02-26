“الأطباء المقيمين” ينفذون مسيرة إلى الديوان الملكي

محمد الكيالي



عمان- نفذ عدد من الأطباء المقيمين العاملين في وزارة الصحة مسيرة انطلقت مساء أمس، من أمام مجمع النقابات المهنية نحو الديوان الملكي، لمطالبة وزارة الصحة بالتراجع عن التعديلات التي ادخلتها على عقود الاطباء المقبلين على الإقامة في حقول الاختصاصات المختلفة في مستشفيات الوزارة.

وحمل الأطباء الشباب في مسيرتهم لافتات تدعو وزارة الصحة للتراجع عن عدد من البنود الواردة في العقد.

وقال الأطباء المحتجون في رسالة وجهوها لجلالة الملك بان العقود تفرض عليهم كفالات مالية تصل إلى 120 ألف دينار، وتحرم الأخصائي الذي أتم تدريبه في مستشفياتها من شهادة مزاولة المهنة والتي هي إستحقاق لكل من يحصل البورد الأردني، في محاولة للإبقاء على الطبيب قسرًا في وزارة الصحة، بدلًا من تحسين بيئة العمل ودعم الطبيب ليبقى عاملًا في الوزارة.

وأضافوا: “ولأن اجراءات وزارتنا المتلاحقة لا تتسق مع رؤية جلالتكم في تمكين الشباب أو حتى دعم حق مواطننا في أمن صحي و خدمة طبية مثلى فاننا اليوم نستنجدكم لرفع سوية هذه المؤسسة والإنتصار لنا من عقود إقامة تسلب أبسط حقوقنا وحرياتنا”.

وشددوا على أنهم سيبقون الجند الأوفياء للوطن “نحمل حب هذه الأرض لواءً، سلاحنا علمنا وجهدنا ووقتنا للسهر على صحة مرضانا، نذود عن وطننا وعن مليكه المفدى وعرشه الهاشمي في كل حين”.

وكان مجلس النقابة قد دعا الأطباء للمشاركة في الاعتصام والمسيرة احتجاجا على صيغة العقود التي وصفها المجلس بـ”المجحفة والظالمة”، داعيا للاستجابة لمطالب الاطباء بعد ان ساهمت بتلبية عدد من تلك المطالب المتعلقة بصيغة العقد.

وقال نقيب الأطباء، الدكتور علي العبوس، إن النقابة تمكنت من تحسين بعض البنود في العقد من بينها خفض سنوات الالتزام من ثلاث سنوات خدمة لكل سنة تدريب إلى سنتين خدمة لكل سنة تدريب.

وأوضح العبوس أنه تم تحويل الكفالة المالية إلى كفالة عدلية، مطالبا بعدم حجز شهادة المزاولة للأطباء، وإتاحة الفرصة لهم بدفع المبالغ المترتبة عليهم على دفعات، عدا عن المطلب المتعلق بخفض قيمة المبالغ المترتبة على فسخ العقد.

بدوره، قال التيار النقابي المهني للتغير في بيان وزع خلال الاعتصام الذي سبق المسيرة، إن “الصحة” مطالبة بالاستجابة لمطالب الأطباء العادلة، داعيا رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بإصدار تعليماته لوزير الصحة لإنهاء قضية الأطباء وتلبية مطالبهم.

وكانت وزارة الصحة قد توصلت الى مخرج قانوني، صباح أمس، يسهل على الاطباء المقيمين الراغبين توقيع عقود الاقامة في برامج الاختصاص بالوزارة وتجاوز عائق الكفالة المالية.

وقال وزير الصحة الدكتور غازي الزبن ان المخرج القانوني هو ان يحضر الطبيب إقرارا قانونيا من كاتب العدل يؤكد من خلاله تحمله لأية مبالغ مالية تنتج عن عدم التزامه بالعقد.