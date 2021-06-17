“الأطباء” تتلقى 640 شكوى خلال عام

عمان- قال رئيس قسم الشكاوى في نقابة الاطباء الدكتور محمد بربراوي إن النقابة تلقت 640 شكوى خلال الفترة مابين النصف الثاني من العام الماضي ولغاية 15حزيران الجاري.

واضاف بربراوي في حديث لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) ان 313 من مجموع الشكاوى “فنية” و251 منها “مهنية”، و76 كانت في اطار “الاتعاب والاجور”، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من معظم الشكاوى، فيما لاتزال اللجنة تنظر في 283 شكوى مختلفة الاختصاص.

وحول آلية التعامل مع الشكاوى، اوضح انه في حال ورودها للنقابة، تقوم لجنه مشكلة من عدد من الاطباء وذوي الاختصاص بالنظر في الشكاوى الواردة اليها من قبل مجلس النقابة، ومباشرة العمل ودراسة الشكاوى بحسب تخصصها.

وفيما يخص الشكاوى الواردة ضد الاطباء، بين أنه يتم اتخاذ قرار من اللجنه بمخاطبة الطبيب المشتكى عليه، للرد على الشكوى وكذلك مخاطبة المستشفى للحصول على ملف المريض، ودراسة الشكوى، من خلال اجتماع خاص تعقده اللجنة للوقوف على حيثياتها، وكتابه التقرير الفني حسب الرأي العلمي للجنه المشكله لهذا الغرض.

وأكد أن اللجنة تقوم برفع تقريرها الفني الى رئيس اللجنه ومقررها وعرضها على مجلس النقابة للمصادقه عليه واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ومخاطبة المشتكي والمشتكى عليه بناء على قرار مجلس النقابه المنتخب بهذا الخصوص. -(بترا)