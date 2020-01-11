“الأطباء” تجدد رفضها لعلاوات منتسبي “النقابة”

عمان – جدد مجلس نقابة الأطباء، رفضه للعلاوات الفنية المقترحة للأطباء في إطار الزيادات الخاصة التي أقرتها الحكومة أخيراً للعلاوات الفنية لموظفي القطاع العام.

وقالت النقابة في بيان صحفي عقب اجتماع للمجلس مع وزير الصحة الدكتور سعد جابر، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في وزارة الصحة، اليوم السبت، إنه تم بحث ما وصفته بالتشوهات في العلاوات الفنية للأطباء وضرورة معالجتها، مؤكدة رفضها الكامل للعلاوة بشكلها المقترح.

وأضافت أن مجلسها تقدم باقتراحات لرئيس لديوان الخدمة المدنية لمعالجة هذه التشوهات، الذي وعد بدوره بدراستها خلال الـ48 ساعة المقبلة.–(بترا)