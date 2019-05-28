آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الأطباء” تقاضي صفحتين على مواقع التواصل و8 أشخاص

منذ 19 دقيقة
جانب من وقفقة احتجاجية نفذتها نقابة الأطباء أمام مستشفى الأمير حمزة الحكومي احتجاجا على الاعتداء على الكوادر الصحية - (تصوير: أسامة الرفاعي)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قررت نقابة الأطباء السير باجراءات قضائية بحق صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعي و8 أشخاص قاموا بالإساءة إلى الأطباء والجسم الطبي.

وشهدت الآونة الأخيرة اعتداءات متكررة على الأطباء من قبل ذوي مراجعين في عدد من المستشفيات الحكومية.

مقالات ذات صلة

“العمل” تحذر من تشغيل العمالة الوافدة المخالفة

منذ 24 دقيقة

تحديد سقوف سعرية للدجاج

منذ ساعة واحدة

اتفاقيتان لتشغيل 450 أردنياً متعطلاً عن العمل

منذ ساعة واحدة

الطراونة: نأمل أن تشكل قمتا مكة مرحلة جديدة من التضامن العربي

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock