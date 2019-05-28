“الأطباء” تقاضي صفحتين على مواقع التواصل و8 أشخاص

عمان- الغد- قررت نقابة الأطباء السير باجراءات قضائية بحق صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعي و8 أشخاص قاموا بالإساءة إلى الأطباء والجسم الطبي.

وشهدت الآونة الأخيرة اعتداءات متكررة على الأطباء من قبل ذوي مراجعين في عدد من المستشفيات الحكومية.