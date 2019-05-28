“الأطباء” تقاضي صفحتين على مواقع التواصل و8 أشخاص

جانب من وقفقة احتجاجية نفذتها نقابة الأطباء أمام مستشفى الأمير حمزة الحكومي احتجاجا على الاعتداء على الكوادر الصحية - (تصوير: أسامة الرفاعي) A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. عمان- الغد- قررت نقابة الأطباء السير باجراءات قضائية بحق صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعي و8 أشخاص قاموا بالإساءة إلى الأطباء والجسم الطبي. وشهدت الآونة الأخيرة اعتداءات متكررة على الأطباء من قبل ذوي مراجعين في عدد من المستشفيات الحكومية. شاركها Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp مشاركة عبر البريد طباعة