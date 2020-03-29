أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

مستشفى ميداني بسعة 32 سريراً داخل مجمع النقابات- صور

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد – قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس، إن النقابة وبالتعاون مع وزارة الصحة، قامت بإنشاء مستشفى ميداني في مجمع النقابات المهنية، لاستقبال الحالات المرضية الطارئة التي يحضرها الدفاع المدني، حيث يضم المستشفى عيادة لإعطاء العلاجات البيولوجية للمرضى، وعيادة لطب الاسنان لتقديم العلاج للحالات الطارئة.

وأضاف العبوس في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، أن المستشفى الميداني تم تجهيزه بـ 32 سريرا، و3 كراسي لأطباء الاسنان، وسيارتي إسعاف، ومركبة خاصة مجهزة للتبرع بالدم، مشيرا الى أن عدد الأطباء العاملين بالمستشفى من الفرق المتطوعة يبلغ 55 طبيبا.

وأكد ان هذا الإجراء جاء لمنع اختلاط المرضى ببعضهم البعض في المستشفيات، والتقليل من احتمالية اصابتهم بفيروس كورونا.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

مقالات ذات صلة

ضبط 188 مركبة و163 شخصاً لمخالفة أوامر الحظر والتنقل (صور)

منذ 22 دقيقة

“البرلماني العربي” يطالب بدخول بعثات طبية لمعتقلات الاحتلال وحماية الأسرى من كورونا

منذ 34 دقيقة
دورية أمن تتأكد حمل سائقي المركبات تصاريح تخولهم المرور في ظل حظر التجول - تصوير: أمجد الطويل

91 % من الأردنيين راضون عن إجراءات الحكومة بشأن كورونا

منذ 45 دقيقة
الملك يخاطب الأردنيين والأردنيات ويؤكد إيمانه بعزيمتهم

الملك يوجه الحكومة لضمان تلبية المواطنين بالسلع ومراقبة الأسعار

منذ 49 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock