مستشفى ميداني بسعة 32 سريراً داخل مجمع النقابات- صور

عمان- الغد – قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس، إن النقابة وبالتعاون مع وزارة الصحة، قامت بإنشاء مستشفى ميداني في مجمع النقابات المهنية، لاستقبال الحالات المرضية الطارئة التي يحضرها الدفاع المدني، حيث يضم المستشفى عيادة لإعطاء العلاجات البيولوجية للمرضى، وعيادة لطب الاسنان لتقديم العلاج للحالات الطارئة.

وأضاف العبوس في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، أن المستشفى الميداني تم تجهيزه بـ 32 سريرا، و3 كراسي لأطباء الاسنان، وسيارتي إسعاف، ومركبة خاصة مجهزة للتبرع بالدم، مشيرا الى أن عدد الأطباء العاملين بالمستشفى من الفرق المتطوعة يبلغ 55 طبيبا.

وأكد ان هذا الإجراء جاء لمنع اختلاط المرضى ببعضهم البعض في المستشفيات، والتقليل من احتمالية اصابتهم بفيروس كورونا.

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