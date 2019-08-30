“الأطباء” يردون على جابر: تصريحاتك غير دقيقة

عمان- الغد- قال مجلس نقابة الأطباء، اليوم الجمعة، إنّ تصريحات وزير الصحة، سعد جابر والذي أدلى بها حول قبول مجلس النقابة النظام المعدل على الحوافز لأطباء الوزارة غير دقيقة.

وأكد المجلس في بيان وصل “الغد” نسخة منه “تمسكه بمطالب أطباء وزارة الصحة والتي أرسلت للوزير أمس الخميس، والمتضمنة رفض المجلس التعديلات المقترحة على هذا النظام”.

وطالب البيان “بتعديل هذا النظام وفق ما اقترحه مجلس النقابة من تعديلات، وإقرار باقي المطالب التي تخص أطباء وزارة الصحة”.

وأشار إلى أنّ “مجلس نقابة الأطباء يؤكد على البدء الفوري بالاجراءات التصعيدية حال انتهاء المهلة المعطاة للحكومة والتي بدأت منذ يوم أمس وتنتهي بعد اسبوعين من تاريخه”.

وختم بالقول: “مجلس نقابة الأطباء يتمنى أن تلاقي هذه المطالب آذانا صاغية وأن يتم التعامل معها بحكمه من أجل إقرارها وتنفيذها لما لها من أثر كبير على استمرارية وتحسين الخدمه الطبية بشكل أفضل للمواطنين”.