“الأطباء” يرفض علاوات الحكومة ويقرر التصعيد

عمان- الغد- قرر مجلس نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء، رفض نسب العلاوات الفنية التي أقرتها الحكومة، والتصعيد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس فيما يلي نصه:

تابع مجلس نقابة الاطباء إعلان رئاسة الوزراء عن العلاوات الفنية بالأمس.

ويعلن عن رفض ما جاء به إذ أخل بالاتفاقات المبرمة مع مجلس النقابة، حيث صرحت الحكومة سابقا باجتماعات رسمية و على الإعلام بأن علاوة المسار المهني للاطباء ستصرف في عام ٢٠٢٠ نظرا لأن المسار المهني للاطباء جاهز، على عكس ما ورد على موقعها بالأمس.

ويؤكد بأن الأخيرة أخلت باتفاقها مع نقابة الاطباء بخصوص ارقام علاوة أطباء الاختصاص، و تصحيح التشوه لعلاوات الطب العام.

وعليه فان مجلس نقابة الأطباء يعلن رفضه لنسب العلاوات التي أقرتها الحكومة ويعلن عن بدء إجراءاته التصعيدية فورا في حال استمرار الحكومة بخرقها للاتفاق و عدم تصحيحها للخلل الحاصل و صرف علاوة المسار المهني للاطباء بدءا من الشهر القادم .