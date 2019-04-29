الأطفال الذين لا يشربون الماء يستهلكون 100 سعرة حرارية إضافية

الغد– ينصح خبراء الصحة بشرب 6 إلى 8 أكواب ماء في اليوم، وهذا الأمر ينطبق أيضا على الأطفال، لكن بعضهم قد يرى والديه لا يشربان الماء فيقلدونهم، ويعوضون ذلك بشرب للعصائر المحلاة.

وبحسب الخبر الذي نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية ونقله موقع عربي 21، فإن عدم شرب الأطفال للماء يزيد من نسبة السعرات الحرارية التي يأخذونها يوميا، وتكون هذه الزيادة 100 سعرة حرارية وفقا لدراسة أمريكية.

حيث أشارت الدراسة إلى أن عدم شرب الأطفال للماء بكمية وافرة، يُسبب لهم مشاكل صحية عدة إضافة لزيادة السعرات الحرارية.

وقال مؤلف الدراسة “آشر روزنجر” مدير مختبر المياه والصحة والتغذية في ولاية بنسلفانيا: “يجب أن يستهلك الأطفال الماء يوميا، وأول خيار للمشروبات يجب أن يكون الماء”.

كما يحذر “روزنجر” بالقول: “إذا لم يشربوا الماء، فمن المحتمل أن يستعيضوا عنها بمشروبات أخرى، مثل المشروبات المحلاة بالسكر، التي تكون أقل صحة وتزيد من السعرات الحرارية”.

وقام “روزنجر” مع زملائه بتحليل البيانات التي تم جمعها من 8400 طفل في الولايات المتحدة بين سنتين و19 عاما. ونظروا في استهلاكهم من الماء والمشروبات المحلاة بالسكر مثل عصير الفاكهة مع السكر المضاف ومشروبات الطاقة والمشروبات الساخنة المحلاة.

وأيضا تم النظر في عدد السعرات الحرارية التي اكتسبها الأطفال من المشروبات السكرية، وما هي النسبة المئوية من السعرات الحرارية الكلية التي أتوا من هذه المشروبات.

ووجدوا بأن طفلا من كل خمسة أطفال لم يشرب الماء يوميا، وأيضا وجدوا أنه في المتوسط يستهلك هؤلاء الأطفال ما يقرب من 100 سعرة حرارية إضافية من المشروبات السكرية يوميا، مقارنة بالأطفال الذين يشربون الماء.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يجب ألا يستمد الإنسان أكثر من 10 في المائة من الطاقة في اليوم من المشروبات المحلاة، وبالنسبة للأطفال الذين لا يشربون الماء، تم تجاوز هذا الحد.

عصائر طبيعية

من جهتها قالت اختصاصية التغذية العلاجية آيات شطارة لـ”عربي21″، إنه “يتم تحديد الكمية التي يحتاجها الطفل من السوائل سواء الماء أو غيرها حسب وزنه، حيث يتم قياس الوزن وعبر معادلة علمية يتم حساب الكمية اللازمة له من السوائل”.

وأشارت إلى أنه “يُفضل أن يشرب الأطفال العصائر الطبيعية، مثل عصير البرتقال والفراولة والتفاح والبطيخ وغيرها، كونها تحتوي على سكر الفواكه الطبيعي “الفركتوز” الذي يتغذى عليه الدماغ”.

ونصحت بعدم شرب الأطفال للمشروبات الغازية ومحاولة تعويضها بالماء أو العصائر الطبيعية، مضيفة: “المشروبات الغازية تحارب الكالسيوم بالجسم، وتُضعف العظام والأسنان وتسبب لها التسوس”.

وحول المعادلة التي تحدد كمية الماء التي يجب أن يشربها الإنسان قالت: “كل واحد مل من الماء يعطي الشخص سعرة حرارية واحدة، من ثم إذا كانت احتياجات الشخص من السعرات الحرارية 1500 سعرة يحتاج لترا ونصف الليتر من الماء”.