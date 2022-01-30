الأطفال والقدرة على إدارة المشاعر

ترجمة: أفنان أبو عريضة



عمان- دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية “فرونتيرز إن سايكولوجي” التي بحثت في اختلاف تدبر المشاعر لدى الأطفال والبالغين وارتباطها باللغة والبيئة. أشارت إلى أهمية البيئة المحيطة بالطفل عند ترعرعه واللغة التي يتم مخاطبته بها بشكل كبير على إدارته لمشاعره في الطفولة والبلوغ.

كيفية تعامل الأهل مع مشاعرهم شديد الأهمية في تعلم الأطفال إدارة مشاعرهم. ووجدت الدراسة أيضاً أن الأطفال الذين يعانون من تحديات في النطق يكونون أقل قدرة على التعبير عن أنفسهم سواء لفظياً أو حسياً، إضافة إلى التمييز والتعامل مع مشاعر غيرهم. بحسب ما نشر موقع “نيروسينس”

وتشير الدراسة إلى أن معاناة الأطفال في التعامل مع مشاعر غيرهم من الأطفال في هذا السن الحرج قد تقف عائقاً في وجه قدرة الطفل على النمو والتطور بشكل سليم، وقد تعيق قدرته على بناء علاقات صحية. ويظهر الأطفال الذين يعانون من تحديات في التعبير عن أنفسهم صبراً أقل ويكونون أكثر ميولاً من غيرهم من الأطفال لنوبات الغضب. وهكذا سلوكيات تعكس صعوبة لدى الطفل في فهم مشاعره ومشاعر غيره، والذي من شأنه أن يؤثر على قدرته في تعلم اكتساب استجابات عاطفية مختلفة في المواقف المختلفة.

وبما أن قدرتنا على التعبير عن تجاربنا العاطفية لفظياً تجعل الفهم والتعمق في مشاعرنا ومشاعر غيرنا أكثر سهولة. وهذا جزء أساسي وضروري من التعامل مع المشاعر بشكل صحي ومرن. وكلما كانت قدرة الأطفال أكثر تطوراً في التعبير اللفظي عن مشاعرهم، كلما تسخرت لديهم سبل أكثر للتعبير عن أنفسهم.

وبينما يكمل الباحثون في الإشارة إلى أن معاناة الأطفال من مشاكل في التعبير عن أنفسهم لفظياً يعود بشكل كبير إلى فشل الأهل في مخاطبة أطفالهم بشكل يظهر العواطف بوضوح. إن لم يكن الطفل بالطبع يعاني من اضطرابات جينية أو خلقية معينة.

في هكذا ظروف، ينصح الباحثون في خلق مساحات آمنة عاطفياً حيث يتعلم فيها الطفل التأقلم مع كافة المشاعر من خلال القصص وبرامج الكرتون. من خلال هذا التمرين على المشاعر باستخدام الكلمات فإن الأطفال يتعلمون تمييز مشاعرهم والتعامل معها بوضوح أكثر.

يشير البحث أيضاً إلى أنه لا توجد أي اختلافات في هذا الصدد في ما يخص اختلاف الجنس لدى الأطفال. ولكن الدراسة، والتي اشتملت على دور الآباء والأمهات، أشارت إلى أن أثر الأم في ترسيخ الوعي العاطفي والتعبير عنه أكبر بكثير من الأب. وهذا ليس من شأنه التقليل من أهمية الدور الذي يلعبه الآباء في تربية الأطفال ودعمهم عاطفياً.