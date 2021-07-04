الأعشاب صديقتك في سن الأمل

عمان- هل يشتكي الجميع من البرد، بينما أنت مرتاحة بارتداء تيشيرت؟ هل أصبحت الدورة الشهرية غير منتظمة أو غير ثابتة في المدة؟ إذا كنت في طريقك إلى سن الأمل، فإن الطبيعة تقدم لك ما يريحك من أعراضه.

يعد سن الأمل جزءًا طبيعيًا من عملية التقدم في السن، ولكنه قد يسبب الضغوطات وعدم الراحة في بعض الأحيان، ونتيجة لتقلب مستوى هرموني الاستروجين والبروجيسترون في الجسم، تظهر بعض الأعراض لدى العديد من النساء، مثل: الهبات الساخنة، والأرق، والاكتئاب، وآلام في الثديين، وتقلبات في المزاج.

وجرت العادة أن يصف الأطباء علاجات لتوازن الهرمونات (HRT)، ولكن الآن مع رواج العلاجات الطبيعية وزيادة الوعي بالأعراض الجانبية، اتجهت كثير من السيدات إلى الوصفات الطبيعية، خاصة أن علاجات الهرمونات قد تزيد من خطورة الإصابة بسرطان الثدي، وأمراض القلب، والجلطات. وتقترح جمعية أميركا الشمالية لسن الأمل (NAMS) استخدام نبتتي: سانت جون، والجينسنغ.

وكثيرا ما كانت نبتة سانت جون علاجًا بديلًا لتقلبات المزاج المصاحبة لسن الأمل، وتساعد في تحسين النوم، والاسترخاء، وتقلل الاكتئاب والقلق، ويمكن تجفيف أوراقها وأزهارها، واستخدامها لتحضير الشاي، أو تناولها كحبة الدواء، أو شربها كسائل.

أما الجينسنغ، فأثبتت البحوث أنها تساعد في التعامل مع بعض أعراض سن الأمل مثل: تقلبات المزاج، والأرق، والإحساس العام بالراحة، ولكن لم تثبت فاعليتها في علاج الهبات الساخنة.

ويعتقد أن النظام الغذائي الغني بالأستروجين النباتي، يريح من أعراض سن الأمل، وهشاشة العظام، وأمراض القلب، وسرطان الثدي.

كعكة سن الأمل

هذه الكعكة (مقدمة من موقع woats.co.uk) وهي غنية بالمكونات التي تحتوي نسبًا عاليةً من الأستروجين من أصل نباتي، مثل: بذور الكتان، ودقيق الصويا.

المقادير

100 غم دقيق الصويا

100 غم طحين قمحة كاملة

100 غم رقائق شوفان

100 غم بذور كتان

50 بذور يقطين

50 غم شرائح لوز، أو جوز قلب أو أي نوع من المكسرات

50 بذور السمسم

50 غم بذور زهرة دوار الشمس

2 قطعة زنجبيل، مقطعة ناعما (اختياري)

225 غم زبيب أو تمر أو توت بري

½ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

425 ميلليلترا حليب الصويا

1ملعقة كبيرة مستخلص (ملت) الشعير

طريقة التحضير:

نحمي الفرن على درجة حرارة 190 مئوية، ونضع جميع المكونات الجافة في وعاء، ونضيف حليب الصويا ومستخلص الشعير، ونخلطها جيدًا، ثم نتركها لتمتص السوائل لمدة نصف ساعة إلى ساعة، ثم نضع ورق الزبدة في صينية خبز مستطيلة وعميقة (loaf tin)، وإذا كان الخليط قاسيا جدًا، يمكننا إضافة مزيد من حليب الصويا، ونضع الخليط في الصينية ونخبزه مدة ساعة إلى ساعة ونصف، وتصبح جاهزة عندما ندخل عودا خشبيا ويخرج نظيفًا، فنخرجها من الفرن ونتركها تبرد، ثم تناولي قطعة سميكة من كعكة سن الأمل يوميًا، ويمكنك تقطيعها وتفريزها إذا أردت.

كوب من الراحة

في إبريق الشاي، نضع ملعقتين صغيرتين من نبتة سانت جون، ونضيف إليها كوبًا من الماء المغلي، وننقعه لمدة 10 دقائق، ثم نسكب الشاي في كوب ونستخدم المصفاة لنصفيه، ويمكنكم إضافة العسل ليمنح الشاي حلاوة طبيعية.

يمكنكم شرب كوب من الشاي المحضر طازجًا في الصباح والمساء.

فريق نكهات عائلية