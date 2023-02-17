الأعطال الميكانيكية تلاحق المتسابقين الأردنيين في رالي قطر الدولي

أيمن وجيه الخطيب

عمان – جاء المتسابق شاكر جويحان وملاحته نانسي المجالي على متن ايفو، في المركز الخامس في الترتيب العام لرالي قطر – الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات أمس في ثاني أيام الرالي الذي تختتم منافساته اليوم.

وفرضت اللجنة المنظمة على جويحان والمجالي عقوبة 10 دقائق على توقيتهما الأصلي، كما جاء في المركز السادس في المجموعة “إن آر 4” والرابع في “ميرك 2”.

وجاء المتسابق إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن ايفو، بالسابع عشر في الترتيب العام في الرالي والسادس في المجموعة “ميرك2″ والثامن في المجموعة” إن آر 4″.

وانسحب العماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على متن سكودا فابيا من الرالي في المرحلة الخامسة، وفي الترتيب العام حققا المركز التاسع عشر بعد تعرض سياراتهما لمشاكل فنية وفي حال إصلاح السيارة سيعودان للمنافسة اليوم.

وواجه بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن ايفو مشاكل في سيارة الرالي ما أدى إلى انسحابهما من الرالي في المرحلة الخامسة، وتوقفت السيارة بسبب عطل كهربائي، وفي الترتيب العام جاء في المركز العشرين، وفي المركز التاسع في المجموعة “إن آر 4” والسابع في المجموعة “ميرك 2″ وسيكملان الرالي اليوم من خلال ” سوبر رالي”.

كما انسحب من الرالي شادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن ايفو في المرحلة السادسة، وجاء في المركز الواحد والعشرين في الترتيب العام، وفي المركز العاشر في المجموعة “إن آر 4″والثامن في المجموعة”ميرك 2″، وسيعود للمشاركة في الرالي اليوم من خلال “سوبر رالي”.

ويشارك في الرالي سامي فليفل وملاحه أحمد الخطيب على متن ايفو، ولن يتم احتساب نقاط له في بطولة الشرق الأوسط، وكان قد جاء بالمركز الرابع عشر في الترتيب العام.

ولم يشارك في الرالي بطل “ميرك2″ عيسى ابو جاموس وملاحه يزن جمعة في الرالي.

واستطاع القطري ناصر العطية وملاحه الفرنسي ماثيو باوميل من تصدر اليوم الأول من الرالي، حيث يسعى العطية الفائز بلقب رالي بلاده 16 مرة، لرفع عدد انتصاراته إلى 17.

وقال الحمود لـ”الغد”: لقد كانت المنافسة أمس قوية وسط مشاركة 3 أبطال عالميين،

وكانت الرياح في المراحل قوية، وحجب الغبار الرؤية عنا كثيرا، وفي المرحلة الخامسة انكسر “صنوبر” السيارة ولا نعرف بعد ما هي حالة محرك السيارة، سنرى إذا بإمكاننا إصلاح الأعطال للعودة للمشاركة في الرالي اليوم”.