الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يطلق جائزة للإعلاميين

عمان- أطلق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم السبت، جائزة للإعلاميين لعام 2021 في مجال المعالجة الإعلامية لقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف الجائزة التي رعى حفل إطلاقها رئيس المجلس سمو الأمير مرعد بن رعد، إلى نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحفيز الإعلاميين على تناول قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وجعلها ضمن أولوياتهم، بالإضافة إلى تشجيع الإعلاميين على تقديم أعمال إبداعية ومنتجات إعلامية تسهم في التوعية بحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

وأشار المجلس إلى أن المواد الإعلامية يجب أن تتناول القصص الإنسانية والتقارير المتعلقة بقضايا الصحة، والعدالة، والعنف، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في التنقل والثقافة والعمل والتعليم والسياحة والوصول إلى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى حق الانتخاب والترشح والاقتراع والزواج وتكوين أسرة. وبين أن الجائزة تتضمن أربعة محاور تشمل مختلف مجالات العمل الإعلامي، حيث تخضع جميع الأعمال المشاركة للتقييم من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء في المجال الحقوقي والإعلامي، للتأكد من دقة المعلومات وتوافق العمل مع المعايير المحددة.

وسيجري اعتماد فائزين عن كل محور، بحيث يحصل الفائز الأول عن كل محور من محاور المسابقة على جائزة نقدية قيمتها ألف دينار، كما سيحصل الفائز الثاني عن كل محور على جائزة نقدية قيمتها 500 دينار.

وبحسب المجلس، تشترط المسابقة على المتقدمين الإقامة في المملكة بغض النظر عن جنسياتهم وأعمارهم، وتوجب أن تكون المنتجات الإعلامية مبنية وفقاً للنهج الحقوقي، ويمكن الاستعانة بـ “الدليل الإعلامي في تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة” كمرجع وتحميله من خلال الرابط (http://www.hcd.gov.jo/sites/default/files/Media%20Guide_0_0.pdf )، كما تشترط استخدام المصطلحات الحقوقية المبينة في الدليل ، وعدم تناول القضايا من الجوانب التي قد تسيء للأشخاص ذي الإعاقة.

وأوضح المجلس أنه يجب أخذ موافقة الشخص ذي الإعاقة في حال كانت القصة تتناول شخصية معينة. كما ويحق للمتقدم إلى الجائزة تقديم أكثر من منتج إعلامي على أن يكون قد نُشر في احدى المؤسسات الإعلامية المرئية أو المطبوعة أو المسموعة خلال عام 2021، أو جرى نشره على وسائل التواصل الاجتماعي في حال كان عملاً درامياً، كما وتسمح الجائزة بتقديم منتج مشترك من قبل عدد من الإعلاميين كفريق واحد.

وحددت الجائزة يوم الأحد الموافق 31 تشرين الأول المقبل كموعد نهائي لتلقي الأعمال المشاركة عبر البريد الإلكتروني [email protected]تجدر الإشارة إلى أنه سيجري اختيار 8 فائزين في نهاية الجائزة، بحيث يجري الإعلان عن أسماء الفائزين في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 كانون الأول المقبل.

–(بترا)