الأعلى للسكان يطلق مسابقة إعلامية حول قضايا الصحة الإنجابية والجنسية

أطلق المجلس الأعلى للسكان وشير نت الأردن مسابقة إعلامية حول مكونات وقضايا الصحة الإنجابية والجنسية، والتي تتمثل بمواضيع (الأهلية والاستعداد للزواج، تنظيم الأسرة، الأمومة الآمنة، فيروس نقص المناعة المكتسبة) الإيدز)، سن الأمل، مرحلة المراهقة (اليافعين)، العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري.

وبين المجلس في بيان صحفي أن المسابقة تستهدف الإعلاميين في الوسائل الإعلامية المطبوعة والالكترونية والمرئية ومتاحة أيضاً لطلبة كليات الإعلام في الجامعات الاردنية، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بمكونات وقضايا الصحة الإنجابية والجنسية، من خلال التركيز على تناول وسائل الإعلام المطبوعة والالكترونية والمرئية لهذه القضايا ومعالجتها إعلامياً بمزيد من العمق والتأثير، وكذلك إستجابة لحاجة الوسط الإعلامي للتخصص في الإعلام التنموي وعلى وجه الخصوص “الإعلام السكاني” .

وذكر المجلس أن هذه المسابقة تأتي في إطار إهتمام المجلس الأعلى للسكان وشير نت الأردن بدور الإعلام الفاعل والمحوري في دعم الموضوعات المتعلقة في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، وجاءت هذه المسابقة ضمن أنشطة إستراتيجية الإتصال حول قضايا الصحة الإنجابية والجنسية للأعوام 2022-2024.

وتضمنت شروط المسابقة، انه يحق للإعلاميين المشاركين من الوسائل الإعلامية المطبوعة أو الالكترونية أو المرئية التقدم بأحد المواد الإعلامية التي تتناول مكون أو أكثر من مكونات وقضايا الصحة الإنجابية والجنسية وهي: الأهلية والاستعداد للزواج، تنظيم الأسرة، الأمومة الآمنة، فيروس نقص المناعة المكتسبة) الإيدز)، سن الأمل، مرحلة المراهقة (اليافعين)، العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري، وبما يخدم هدف المسابقة، ويحق للمشارك أن يختار أحد الفنون الإعلامية التي حددتها المسابقة وهي ( التقرير الصحفي، تقرير تلفزيوني).

ويدعو المجلس الإعلاميين الراغبين بالمشاركة في المسابقة الدخول على موقع المجلس الأعلى للسكان الالكتروني: www.hpc.org.jo ، أو موقع شير نت الأردن: www.share-net-jordan.org.jo، للحصول على تفاصيل المسابقة والشروط المرجعية الخاصة بها، والحصول على الوثائق التي يمكن الاسترشاد بها لإعداد المواد الإعلامية.

ويجب على الإعلاميين الراغبين بالمشاركة تقديم طلب المشاركة الكترونياً من خلال الرابط الالكتروني التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRjqVX2j1Btcwzy6tHZ67wYAZRw-6CdHGOeSvgpPkHByPC_w/viewform?usp=sf_link

علماً بأن اخر موعد لتقديم الطلب هو بتاريخ (28/2/2023)، وأخر موعد لتسليم المواد الإعلامية هو (31/5/2023).