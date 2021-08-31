“الأعلى للسكان” يعقد اللقاء السنوي لأعضاء شير نت الأردن

عمان- الغد- عقد المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع مشروع منصة المعرفة للصحة الإنجابية (شير نت الأردن) اليوم الثلاثاء، اللقاء السنوي لأعضاء شير نت الأردن، والذين يمثلون مختلف الجهات الوطنية العامة والخاصة والتطوعية والمنظمات الدولية والمؤسسات الاكاديمية.

وهدف اللقاء إلى إطلاع أعضاء شير نت الأردن على إنجازات المشروع المتحققة لعام 2021 وتطلعاته المستقبلية لعام 2022، والمنح الصغيرة المقدمة من منظمة الشير نت الهولندية للأردن لعام 2021.

واستعرض مدير وحدة الدراسات والسياسات في المجلس الأعلى للسكان ومنسق شير نت الاردن علي المطلق خلال اللقاء أبرز إنجازات المشروع التي تحققت خلال عام 2021 وتطلعاته المستقبلية لعام 2022، مبيناً أبرز الفعاليات التي يعمل المشروع على تنفيذها خلال هذا العام، والتي تتمثل بدراسة وملخص سياسات بعنوان “أثر جائحة كوفيد-19 على معلومات وخدمات تنظيم الأسرة في الأردن”، ودراسة ملخص سياسات بعنوان ” أثار العوامل الاجتماعية والاقتصادية وديناميات النوع الاجتماعي على الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة والفتاة في محافظة جرش”، ودراسة لمعرفة إمكانية شير نت الاردن أن يعمل على المستوى الإقليمي، وورقة حقائق حول “العلاقة ما بين الهجرة والنوع الاجتماعي”، وورقة حقائق حول “الروابط بين ديناميكيات السكان والنوع الاجتماعي”، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية اتصال لشير نت الأردن.

كما تناول المطلق أيضاً ملخصات السياسات التي تم اطلاقها هذا العام، والتي تتمثل بملخص سياسات ” الروابط بين التغير المناخي والصحة الجنسية والإنجابية في الأردن”، وملخص سياسات ” أثر تسرب الطالبات من المدارس على المشاركة الاقتصادية للمرأة والصحة الجنسية والانجابية”، وملخص سياسات ” دور المسائلة في استدامة برامج الصحة الجنسية والإنجابية في الأزمات والأوضاع الهشة في الأردن”.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة متخصصة بمناقشة التوجهات المستقبلية لشير نت الأردن لعام 2022 على المستوين المحلي والإقليمي.

يشار أن المجلس الأعلى للسكان يعتبر حاضنة لمشروع منصة المعرفة للصحة الإنجابية في الاردن، والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2016 ويستمر لعام 2024، كما ويعتبر المجلس جهة الاتصال الوطنية مع مؤسسة الشير نت الهولندية العالمية لتنفيذ نشاطاتها في الاردن من خلال شركائه المحليين، ويهدف المشروع إلى انشاء منصة تفاعلية على الانترنت لدعم الابحاث المتعلقة بالصحة الإنجابية، بمشاركة المعنيين من الشركاء في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل بناء المعرفة ونشرها حول الصحة الإنجابية، وبناء قدرات الشركاء الرئيسيين على تحديد الفجوات المعرفية.

ويذكر أن الشير نت الهولندية العالمية هي مؤسسة تم تأسيسها من قبل وزارة الخارجية الهولندية كقاعدة معرفة، والتي تجمع بين خبرات المؤسسات الهولندية وشركاء من دول الجنوب، ومؤسسات دولية تعمل في مجال الصحة الانجابية لغايات تدعيم دور المعرفة في بناء السياسات والممارسات المبنية على الادلة والبراهين، وضمان استخدام الموارد بطريقة استراتيجية للاستفادة القصوى منها على المستوى المحلي والدولي للتعاون لأنشاء منصة لدعم أبحاث الصحة الإنجابية.