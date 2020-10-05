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“الأعلى للسكان” يعقد اللقاء السنوي لأعضاء مشروع شير- نت الأردن

منذ 45 دقيقة

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عمان- الغد- عقد المجلس الأعلى للسكان/ مشروع شير-نت الاردن اليوم الاثنين اللقاء السنوي لمشروع شير-نت الأردن، بمشاركة 20 شخصاً من أعضاء المشروع في الاردن وممثلين عن مختلف المؤسسات الوطنية ذات العلاقة.

وهدف اللقاء إلى استعراض إنجازات مشروع شير- نت الاردن لعام 2020، والتعريف بالدراسات وملخصات السياسات التي يعمل على تنفيذها هذا العام، والتي تتمثل بدراسة وملخص سياسات “تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الصحة الجنسية والانجابية في الأردن”، وملخص سياسات” تمكين المرأة والفتاة وتحقيق المساواة بين الجنسين بضمان توفير الصحة الجنسية والانجابية والحقوق الإنجابية”، ملخص سياسات ” الروابط بين التغير المناخي والصحة الجنسية والإنجابية في الأردن”، و ملخص سياسات ” أثر تسرب الطالبات من المدارس على المشاركة الاقتصادية للمرأة والصحة الجنسية والانجابية”، و ملخص سياسات ” إطار المسائلة متعددة القطاعات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية”.
وتم خلال اللقاء عقد جلسة متخصصة بمناقشة التوجهات المستقبلية لمشروع شير-نت الأردن لعام 2021 على المستوين المحلي والإقليمي.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للسكان يستضيف مشروع شير- نت الأردن، والذي ويهدف إلى تسهيل بناء المعرفة ونشرها حول الصحة الجنسية والإنجابية، بالإضافة إلى بناء قدرات الشركاء الرئيسيين على تحديد الفجوات المعرفية، حيث تقدم المؤسسات الهولندية من خلال هذه الشراكة عدداً من المنح لتنفيذ بحوث ودراسات في مواضيع مختلفة للأردن من خلال مراكز بحثية معتمدة.

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