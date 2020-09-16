” الأعلى للسكان” يعقد دورة تدريبية في مجال إعداد أفلام باستخدام الهواتف الذكية

عمان- الغد- عقد المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع منظمة هيفوس دورة تدريبية لعضوات مجالس بلديات (عجلون الكبرى، مادبا الكبرى، ماحص)، وذلك في مجال اعداد الأفلام القصيرة / سكتشات لبث رسائل توعوية من خلال فيديو باستخدام الهواتف الذكية، والتي استمرت على مدار يومين.

وهدفت الدورة إلى تأهيل المشاركات وبناء قدراتهن في مجال توظيف الوسائل الإعلامية المتاحة، وذلك للمساهمة في تعزيز قضايا تمكين المرأة والنوع الاجتماعي في الحياة العامة والسياسية والعمل البلدي، ونشر الوعي الثقافي بين فئات المجتمعية وبخاصة المرأة حول مفهوم النوع الاجتماعي، والمساهمة في تعزيز دور النساء بالبلديات بشكل عملي ومنهجي.

وأكدت مديرة وحدة الاعلام والاتصال في المجلس الأعلى للسكان عطاف الحديد أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص المجلس على رفع مستوى الوعي بقضايا السكان والتنمية وكسب التأييد لها من خلال تنفيذ برامج إعلام واتصال مدروسة ذات أهمية في دعم هذه القضايا، مبينة أن تنفيذ هذا التدريب لعضوات المجالس البلدية جاء باعتبارهن قيادات نسائية في المنطقة ولهن تأثير على المجتمع المدني ولديهن القدرة على نقل المعلومة بشكل مؤثر.

وتتمثل المحاور الرئيسية التي ستتناولها المشاركات عند اعدادهن للأفلام القصيرة في المساواة والعدالة بين الجنسين اجتماعياً، المساواة بين الجنسين في العمل والتعليم والعدالة في الوصول والتحكم، تمكين المرأة في الحياة العامة والعمل البلدي والحياة السياسية، تكامل الأدوار بين المرأة والرجل وتعزيز أدوار النوع الاجتماعي، مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تفعيل دور المرأة في المبادرات المجتمعية والعمل البلدي.