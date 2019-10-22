“الأعلى للسكان” يعقد ورشة عمل لمعالجة قضية زواج القاصرات

عمان-الغد– عقد المجلس الأعلى للسكان اليوم الثلاثاء ورشة عمل متابعة النهج التشاركي في معالجة قضية زواج القاصرات في الأردن، والتي جاءت بتمويل من مؤسسة الشير نت العالمية، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وهدفت الورشة إلى مناقشة الإنجازات التي تحققت في مجال معالجة قضية زواج القاصرات في الأردن بناء على مخرجات الورشات السابقة التي عقدت في هذا الإطار، واستعراض الخطة الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة زواج القاصرات، وبناء قدرات الشركاء في مفهوم الشراكات متعددة الأطراف وتطبيقاتها وأدوات نشر المعرفة، إلى جانب الاتفاق على الخطوات اللاحقة في متابعة النهج التشاركي كنشاطات لعام 2020.

وأكد مدير وحدة الدراسات والسياسات في المجلس الأعلى للسكان علي المطلق على أهمية هذه الورشة والتي تأتي استكمالاً لسلسلة الورش التي عقدها المجلس سابقاً في إطار بناء القدرات الوطنية بتعميم النهج التشاركي في معالجة القضايا الاجتماعية.

وأشار المطلق إلى أن النهج التشاركي يهدف إلى تحسين الفهم وتبادل وتطبيق المعرفة حول أفضل الاستراتيجيات الناجحة التي تساهم في نقل المعرفة والتي يمكن استخدامها من قبل الشركاء، وتسهيل عملية التعلم وتبادل الخبرات المكتسبة مع الشركاء.

واستعرضت مديرة وحدة البرامج في المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن الدعجة الخطة الوطنية لزواج القاصرات، كما قدم مدير معهد العناية بصحة الاسرة الدكتور إبراهيم عقل عرضاً حول مفهوم الشراكات متعددة الأطراف وتطبيقاتها وأدوات نشر المعرفة، وقدم المشاركين خلال الورشة إنجازات مؤسساتهم في تناول قضية زواج القاصرات في الأردن، كما جرى مناقشة الخطوات اللاحقة في متابعة هذا الموضوع.