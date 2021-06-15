” الأعلى للسكان” ينظم برنامج تدريبي لتعزيز قدرات المجالس واللجان الوطنية في الوطن العربي

عمان- الغد- نظم المجلس الأعلى للسكان وبالتعاون مع المجلس العربي للسكان والتنمية اليوم الثلاثاء دورة تدريبية حول تعزيز قدرات المجالس واللجان الوطنية للسكان في الوطن العربي/ الإدارة المحكمة بالنتائج، بمشاركة أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي “الفيديو كونفرانس”.

وأكدت مساعدة الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان رانيا العبادي في كلمة القتها في افتتاح الدورة نيابة عن الامينة العامة للمجلس الدكتورة عبلة عماوي أن البرنامج التدريبي والذي سيكون على مرحلتين الأولى خلال الفترة (15-17/6/2021) والثانية ستكون بنهاية شهر أيلول من العام الحالي، يأتي في إطار عمل المجلس الأعلى للسكان لنقل الخبرات والمعرفة بين الدول التي تتشابه في الاحتياجات الفنية، واستناداً إلى دليل ” تعزيز قدرات المجالس واللجان الوطنية للسكان- الإدارة المحكمة بالنتائج ” الذي أعدته إدارة السياسات السكانية في المجلس العربي للسكان والتنمية بالتعاون مع المجلس الأعلى للسكان.

وبينت انه سيتم من خلال البرنامج التدريبي تبني منظومة من التخطيط الاستراتيجي من خلال الإدارة المحكمة بالنتائج للمجالس واللجان الوطنية للسكان بالوطن العربي أو من في حكمها، للمساهمة في وضع خارطة طريق تمكنها من وضع أولوياتها للقضايا السكانية، والتركيز على طاقاتها ومواردها، والتأكد من أنّ الموظفين والمسؤولين يعملون نحو أهداف مشتركة، عن طريق اتفاق مشترك حول النتائج المرجو الوصول إليها، وتقييم تأقلم المجالس في استجابتها لبيئة متغيرة.

وأضافت أن البرنامج التدريبي سيساهم في إيجاد تخطيط استراتيجي مشترك ضمن منهجية متكاملة من الإدارة المحكمة بالنتائج في قضايا السكان والتنمية، والتي بدورها ستساهم في مساعدة المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية او من في حكمها في إيجاد إطار عام للمراحل القادمة، وتحسين بيئة السياسات، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وتحقيق رفاه السكان.

يشار إلى أن المجلس العربي للسكان والتنمية منذ أنشائه عام 2019 يعمل على إيجاد آليات لدعم ومأسسة التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال قضايا السكان والتنمية كافة من اجل تعزيز إدماج القضايا والديناميكيات السكانية كعامل فاعل في سياسات واستراتيجيات وخطط العمل الوطنية وبرامج ومشاريع التنمية الإقليمية والوطنية، من خلال إعداد منظومة موحدة ومشتركة من التخطيط الاستراتيجي للمجالس واللجان الوطنية للسكان مبنية على الديناميكيات السكانية تنتهج تخطيط استراتيجي موحد محكم للمساهمة في دورهم الوطني بدعم الحكومات للتصدي للازمات وتزويد صانعي القرار بمقترحات سياسات مبنية على أدلة محكمة وتصب في دمج البعد السكاني وخصائص مختلف الفئات السكانية في الخطط التنموية، واقتراح الحلول وتقديم التوصيات للتحديات التنموية الرئيسة التي تواجه المنطقة العربية، واهمها حالياً خطط الاستجابة للازمات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة لجميع فئات المجتمع.