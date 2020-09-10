“الأعلى للسكان” ينفذ مناظرات شبابية حول تعزيز التوجه الإيجابي نحو تمكين المرأة سياسياً

عمان -الغد- نفذ المجلس الأعلى للسكان اليوم الخميس 3 مناظرات شبابية حول ” تعزيز التوجه الإيجابي نحو تمكين المرأة سياسياً من قبل صناع القرار والسلطات المحلية والعامة والشباب والشابات لبلديات (عجلون الكبرى، مادبا الكبرى، ماحص)، بدعم من مؤسسة هيفوس وبالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية من خلال اندية المناظرات التابعة لمركز الاميرة بسمة للتنمية البشرية في محافظات عجلون ومادبا والبلقاء.

وبينت مساعدة الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان رانيا العبادي أن هذه المناظرات تأتي بغرض كسب التأييد والحشد لتحقيق اهداف مشروع ” الحكومة اللامركزية ومركزة النوع الاجتماعي في المجالس البلدية”، والذي ينفذه المجلس بالشراكة مع مؤسسة هيفوس ووزارة الشؤون الخارجية الهولندية.

ولفتت العبادي إلى أن هذه المناظرات تناولت العوامل الرئيسية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، واليات تهيئة البيئة المجتمعية المناسبة لتمكينها من خلال تحفيز الشباب وتعزيز دورهم في دعم المرأة، بالإضافة إلى الوقوف على اهم التحديات والصعوبات التي تواجه النساء في مجال تمكينها سياسياً وتفعيل مشاركتها في الحياة العامة.

وشارك في المناظرات الثلاث مجموعة من الشباب من المناطق المستهدفة في الفعالية، إلى جانب حضور عضوات من المجالس البلدية للبلديات المستهدفة، وتمحور موضوع المناظرة حول” قدرة المرأة على التأثير ايجابياً في الحياة السياسية”.