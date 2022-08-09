الأعمار المناسبة لعلاجات تقويم الأسنان

يفند أخصائي تقويم الأسنان والفكين الدكتور مراد مرقة الأفكار المغلوطة التي تتحدث عن أن علاجات تقويم الأسنان محصورة في أعمار معينة.

ويبين من خلال هذه الحلقة من برنامج “الغد دكتورز” أن علاجات التقويم تصلح في أي عمر ولا عمر معين يحددها.

لكن أفضل الأعمار بالنسبة للبنات هي من عمر 12-14 سنة، وبالنسبة للشباب من عمر 13-15 سنة، بينما هذا لا يعني أنها محصورة في تلك الأعمار.

وبرنامج “الغد دكتورز” يبث يومياً على منصات “الغد” على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من إعداد غادة الشيخ وتصوير ساهر قدارة وإخراج مراد ميرزا.