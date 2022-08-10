“الأعمال الأردني الفلسطيني”: ابتكار أدوات اقتصادية لتجاوز المعيقات “الإسرائيلية”

طارق الدعجة



عمان- أكد مجتمع الأعمال الأردني الفلسطيني أهمية ابتكار أدوات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتجاوز المعيقات التي تفرضها “إسرائيل”.

وشددوا خلال لقاء مشترك عقد في غرفة تجارة الأردن أمس بتنظيم من غرفتي تجارة وصناعة الأردن مع وفد من تجارة وصناعة محافظة الخليل على ضرورة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية العام الماضي، نحو 179 مليون دينار، منها 132 مليون دينار صادرات للمملكة.

ويصدر الأردن للسوق الفلسطينية (الإسمنت المائي) والألمنيوم والأغذية والمنتجات الكيماوية وعجينة الخشب والبلاستيك ومنتجاته ومواد نسيجية فيما يستورد المعادن العادية ومنتجات الصناعات الغذائية ومنتجات المملكة النباتية ومصنوعات من الحجر.

بدوره قال نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي إن القطاع الخاص ينظر للتعاون مع نظيره الفلسطيني بأمور تتجاوز الشراكات والتعاون وهذا نابع من وحدة المصير. وأكد الرفاعي أن المحاولات التي يقوم بها القطاع الخاص الأردني تهدف إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني وتمكينه من أداء رسالته ومواصلة أعماله مشددا ضرورة التفكير بأدوات جديدة لزيادة التبادل التجارية وتجاوز المعيقات التي تفرضها “إسرائيل” .

وأشار الرفاعي إلى ان الصناعة الفلسطينية رغم التحديات التي تواجهها استطاعت أن تحقق نجاحات وتصل إلى الأسواق العالمية مؤكدا أهمية ميناء العقبة لاستقبال البضائع الموجهة إلى فلسطين.

ولفت إلى أهمية إقامة البوندد الجمركي للحد من معاناة وتأخير دخول لبضائع إلى فلسطين مؤكدا ان إقامة هذا المشروع يسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وقال الرفاعي إن أزمة الغذاء وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والسلع عالميا تتطلب التنسيق والعمل المشترك لتأمين السلع وتجنبا لحدوث انعكاسات سلبية.

وبين ان الغرفة قامت بتعيين ضابط ارتباط داخل غرفة تجارة الأردن لاستقبال شكاوى المستثمر والتاجر الفلسطيني والعمل على متابعتها وحلها مع الجهات المعنية.

بدوره قال رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبده إدريس إن العلاقات بين البلدين آخوية ومتينة ومكان عز وفخر.

وأكد ادريس أن الجانب الاقتصادي مهم ويلعب دورا رئيسيا في تثبيت الشعب الفلسطيني على أراضيه مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني رغم المعاناة التي يواجهها من قبل الاحتلال إلا أنه استطاع أن يحقق نجاحات.

وبين ادريس ان ميناء العقبة يلعب دورا مهما لشحن البضائع إلى فلسطين مشيرا إلى وجود معيقات يفرضها الاحتلال تتسبب في تأخر دخول الشاحنات المحملة بالبضائع التي تدخل من خلال معبر جسر الملك حسين.

وأكد أهمية إقامة البوندد الجمركي المشترك والذي يسهم في زيادة المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي وإقامة شراكات بين البلدين.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان إن الاقتصاد الأردني والفلسطيني مكملين لبعضهما البعض وقائم على أساس التكامل وليس التنافس.

وبين الجيطان أن دولة الاحتلال تسيطر على الأسواق الفلسطينية وهنالك قيود يصعب التحرك من خلالها من يتطلب البحث عن أساليب جديدة لاختراقها وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح الجيطان ان القطاع الصناعي يتطلع إلى بناء شراكات دائمة مع الجانب الفلسطيني وزيادة الحصة السوقية للمنتجات الأردنية داخل الأسواق الفلسطينية بحيث لا تكون على حساب الصناعة الفلسطينية.

ولفت إلى أن المصانع الأردنية جاهزة لتلبية احتياجات التاجر الفلسطيني من خلال تصنيع المنتجات التي يحتاجها مؤكدا ان الصناعة الأردن حققت تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية حيث استطاعت الوصول إلى أكثر من 140 سوقا حول العالم بفضل جودتها العالية. وبين الجيطان أن الغرفة بصدد تنظيم معرض للصناعات الأردنية في فلسطين مطلع العام المقبل مشيرا إلى أهمية إقامة معرض فلسطيني داخل الأردن للاطلاع على جودة الصناعة الفلسطينية وفتح آفاق جديدة أمامها.

وأشار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل محسن زلوم إلى أهمية الضغط على دولة الاحتلال من أجل تسهيل دخول الشاحنات المحملة بالبضائع إلى فلسطين من خلال معبر جسر الملك حسين.

وأكد أهمية ميناء العقبة بالنسبة للقطاع الخاص الفلسطيني لاستيراد البضائع للسوق الفلسطينية مشددا على أهمية العمل المشترك لتذليل العقبات التي تحول دون زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.