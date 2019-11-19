“الأعمال الأردني المصري” يختتم أعماله في القاهرة

القاهرة- الغد – اختتمت في القاهرة اجتماعات مجلس الأعمال الأردني المصري المشترك بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية رجال الأعمال المصريين أول من أمس.

وتم على هامش اجتماعات المجلس، زيارة الوفد الأردني المشارك رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد صالح.

وبين رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن الاستثمارات المصرية في بورصة عمان تبلغ ما يقارب 40.5 مليون دينار وبمرتبة 24.

ودعا الطباع إلى زيادة حجم تلك الاستثمارات وتكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين للوصول إلى الإدراج المشترك بين بورصتي عمان والقاهرة لتكون بداية للبورصة العربية التي نتطلع لها منذ زمن.

وبدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بأداء الأسواق المالية في الأردن.

وقدم شرحاً حول تطور عمل البورصة في مصر منذ نشأتها والتي تضم بورصة الاسكندرية وبورصة القاهرة، وآلية نقل ملكية الأوراق المالية والإصدارات الأولية، والتسهيل على المستثمر الأجنبي في شراء وبيع الأوراق المالية من خلال البورصة وإيداعها لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع.

واتفق الجانبان على عرض شريط الأسعار لكل من بورصة عمان والقاهرة والاسكندرية على الموقع الإلكتروني لمجلس الأعمال الأردني المصري www.jor-egy.net، بما في ذلك الإصدارات الأولية التي تهم المستثمر الأردني والمصري في كلا البلدين لتجهيز البيئة الاستثمارية اللازمة وخدمة القطاع الخاص لدى الجانبين من رجال الأعمال.

ومن جهة أخرى، استقبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب أعضاء الوفد الأردني، والذي عرض الإجراءات المتخدة مؤخراً في تبسيط الإجراءات والتشريعات اللازمة للتخفيف من إجراءات الاستثمار.

وبين أن الاهتمام حاليا ببناء قدرات العاملين بالهيئة، وتطوير الأداء فيما يخص تقديم الخدمات للمستثمرين من خلال مراكز الخدمات المنتشرة في المحافظات والإعداد لافتتاح عدد من المراكز الجديدة، ووضع جدول زمني للانتهاء من رفع كفاءة المناطق الحرة القائمة، وإنشاء المناطق الحرة الجديدة.

وأكد حمدي الطباع ضرورة العمل على تفعيل المجلس الاستثماري بين الأردن ومصر والذي جاء كمتطلب لقرارات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في العام 2016.

وأشار الطباع إلى بذل هيئة الاستثمار الأردنية الجهود الحثيثة في سبيل تطوير وتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين؛ حيث أطلقت الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية حديثاً، والمتضمنة تسعة خدمات كخطوة أولية ضمن حزمة تحفيز الاقتصاد وتنشيط الاستثمار، الهادف إلى التسهيل على المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وتطوير مستوى الخدمات المقدمة.

كما وأطلقت “هيئة الاستثمار” الأردنية خدمة الخط الساخن للمستثمرين من قبل وحدة حماية الاستثمار التابعة للأمن العام، لمتابعة شكاوى المستثمرين، وغيرها العديد من الإجراءات التي تعد انعكاساً لجهود الجانبين في جذب الاستثمارات ودعمها.