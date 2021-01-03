“الأعمال” و”الزراعة” في “البلقاء” تحصلان على شهادة ضمان الجودة

عمان- حققت جامعة البلقاء التطبيقية إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها الذهبي بحصول كليتي الأعمال والزراعة التكنولوجية على شهادة ضمان الجودة الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها؛ حيث تم الإعلان عن ذلك من خلال مجلس الهيئة في جلسته رقم (47/2020) برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس.

وقد أشاد الأستاذ الدكتور عبد الله سرور الزعبي رئيس الجامعة بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الجامعة والتي تعمل على تحقيقها ضمن الرؤى الملكية السامية وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة للجامعة التي تهدف للوصول بالجامعة إلى العالمية من خلال الإيفاء بمتطلبات التصنيفات العالمية والاعتمادات المحلية والدولية، مشيراً إلى النقلة النوعية التي شهدتها الجامعة في السنوات الأخيرة على مستوى الجامعة وجميع كلياتها الأكاديمية. وأضاف الزعبي أن هذا الإنجاز يظهر مستوى الجودة المتقدم للعملية التعليمية التعلمية في الجامعة ومخرجاتها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سمعة الجامعة وتسويق خريجيها واستقطاب المبدعين من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، ما يجعل “البلقاء” قبلة للمتميزين ومنارة للعلم والمعرفة. وقدم الدكتور الزعبي التهنئة لأسرة الجامعة كافة على هذا الإنجاز المرموق، وخاصة كلية الزراعة التكنولوجية وكلية الأعمال ومركز التطوير وضمان الجودة والعمادات والمراكز العلمية والوحدات الإدارية على الجهود القيمة التي يبذلونها والتي أسفرت عن هذه النتيجة المتقدمة. ويذكر أن الجامعة تعمل وضمن خطة طريق واضحة على حصول جميع كلياتها الأكاديمية على شهادة ضمان الجودة المحلية والتي تضم ثمانية معايير هي: التخطيط الإستراتيجي، والحوكمة، البرامج الأكاديمية، والبحث العلمي، والإيفاد، والإبداعات، والمصادر المالية، والمادية، والبشرية، والخدمات الطلابية، وخدمة المجتمع والعلاقات الخارجية، وإدارة ضمان الجودة، إضافة للعمل على تحقيق متطلبات الاعتمادات العالمية للتخصصات والبرامج الأكاديمية.

ومن الجدير ذكره أن جامعة البلقاء التطبيقية قد شهدت نقلة نوعية في مجال الجودة والتصنيفات العالمية؛ حيث حصلت الجامعة على المرتبة الثانية محلياً، وجاءت ضمن الفئة (601-800) في تصنيف التايمز العالمي THE، وأدرجت ضمن الترتيب 72 عالمياً في تصنيف الجامعات الخضراء الأخير.