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الأعيان والنواب يرفعان رديهما على خطبة العرش غدا

4:09 م2022-11-26
مجلس الأمة
تصوير أمير خليفة

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يرفع مجلسي الأعيان والنواب كل على حدا غدا (الأحد) رديهما على خطبة العرش السامي التي افتتح بها جلالة الملك عبد الله الثاني أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة التاسع عشر في الثالث عشر من الشهر الحالي.
وعقد مجلس الأعيان جلسة له خلال الأسبوع الماضي اقر فيها رده على خطبة العرش، كما عقد مجلس النواب جلسة أقر فيها رده على خطبة العرش.

4:09 م2022-11-26
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