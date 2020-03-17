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“الأعيان” يتبرع بـ 100 ألف دينار لوزارة الصحة

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مترئسا جلسة المجلس خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة امس
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مترئسا جلسة المجلس خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة امس

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عمان–الغد- قرر رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز تقديم مائة الف دينار لوزارة الصحة، كمساعدات عاجلة لتعزيز دور الوزارة وتمكينها من مواصلة جهودها الكبيرة الرامية في التصدي للفيروس.
يأتي ذلك انطلاقا من حرص مجلس الاعيان في اسناد الجهود الوطنية ، التي تبذلها الحكومة ومختلف الجهات الرسمية في الوقاية من فايروس كورونا

وقال الفايز ان هذا المبلغ تم تقديمه من خلال صندوق المسؤولية الاجتماعية للسادة اعضاء مجلس الاعيان، الذي تم انشاؤه في مجلس الاعيان،وتتكون موارده المالية من الاقتطاعات الشهرية الثابتة، من مخصصات السادة الأعيان اعضاء المجلس .

ودعا الفايز كافة البنوك وغرف التجارة والصناعة والشركات الكبرى والنقابات المهنية، والمؤسسات الخاصة ورجال الاعمال ، الى وقفة عز وكرامة مع الوطن في هذه الظروف الطارئة ، التي يجب علينا جميعا تحمل المسؤولية فيها تجاه الوطن وما يواجه من تحديات .

وثمن الفايز الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة وكافة الجهات المعنية والاجهزة الامنية، وقواتنا المسلحة الجيش العربي ، في التعامل مع فايروس كورونا ومنع انتشاره ، ودعا كافة المواطنين الى التحلي بالمسؤولية الوطنية واسناد جهود الحكومة ومختلف الجهات المعنية في مواجهة فايروس كورونا.

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