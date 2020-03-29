“الأعيان” يتبرع بـ100 ألف دينار لحساب الخير في وزارة التنمية

عمان- تبرع أعضاء مجلس الأعيان بـ 100 دينار، لحساب الخير في وزارة التنمية الاجتماعية.

وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذا المبلغ المقدم من الأعيان يأتي لدعم حساب الخير الذي ستخصص موارده لدعم الأسر العفيفة والمحتاجة والأسر التي انقطعت أعمالها بسبب فترة الحظر في إطار عمل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وبين الفايز انه خلال الاسبوع الماضي تم تسليم وزارة الصحة 100 دينار، كمساعدات عاجلة لتعزيز دورها وتمكينها من مواصلة جهودها الكبيرة الرامية الى التصدي للفيروس، موضحا انه بهذا المبلغ، يكون الأعيان قد تبرعوا بـ200 ألف دينار، لوزارة الصحة وحساب الخير في وزارة التنمية الاجتماعية من مالهم الخاص.

واضاف إن هذه التبرعات تأتي انطلاقا من حرص الاعيان على اسناد الجهود الوطنية، التي تبذلها مختلف الجهات الرسمية للوقاية من فيروس كورونا.

واشار الى ان الـ100 ألف دينار الأولى تم تقديمها من خلال صندوق المسؤولية الاجتماعية لأعضاء المجلس، الذي تتكون موارده المالية من الاقتطاعات الشهرية الثابتة، من مخصصات الأعضاء.

ودعا الفايز الجميع وخاصة البنوك وغرف التجارة والصناعة والشركات الكبرى والنقابات المهنية والمؤسسات الخاصة ورجال الاعمال، الى تقديم الدعم اللازم لوزارة الصحة ومؤسسات الدولة المعنية، مؤكدا أن على الجميع أن يتحمل المسؤولية لتمكين الأردن من مواجهة تحدياته الاقتصادية.

كما دعا المواطنين الى التحلي بالمسؤولية الوطنية والالتزام بكافة القرارات والتعليمات التي تصدرها الحكومة وتقديم كل جهد ممكن لإسناد جهود الحكومة ومختلف الجهات المعنية في مواجهة الفيروس.

وثمن الفايز الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة وكافة الجهات المعنية والاجهزة الامنية، وقواتنا المسلحة الجيش العربي، بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، في التعامل مع الفيروس ومنع انتشاره .-(بترا)