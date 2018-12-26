الأعيان يشترط إتمام 16 عاماً لتزويج الحالات الاستثنائية

عمان- أعاد مجلس الأعيان الى النواب قانون الأحوال الشخصية بعد إجراء تعديلات عليه، أهمها اشتراط إتمام سن 16 عاماً لتزويج “الحالات الخاصة”.

ووافق في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، على تعديل الفقرة ب من المادة 10 باستبدال كلمة “بلغ” الواردة من النواب، بـ”أتمّ” السادسة عشرة، للحالات الخاصة الاستثنائية التي يجوز للقاضي الشرعي بموافقة قاضي القضاة الإذن بالزواج إذا كان ذلك يشكل ضرورة تقتضيها المصلحة، وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار، وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة، وبما يُكسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما، كما تضمنت تعديلات الأعيان شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته حسب الشروط والمقادير التي حددها القانون.

وينظم قانون الأحوال الشخصية موضوعات الأحوال الشخصية دون الإحالة الى مذهب معين، والمتضمنة أحكام الزواج والطلاق والحضانة والضم والمشاهدة ونفقات الأولاد، ونفقة الوالدين والأقارب، والأهلية والولاية والوصاية، ومال “الغائب والمفقود”، والوصية والإرث، فضلاً عن تنظيم عمل صندوق تسليف النفقة.

وأقر الأعيان القانون المعدل لقانون نقابة المحامين كما ورد من مجلس النواب بما يزيد مدة دورة مجلس النقابة لتصبح ثلاث سنوات أسوة بباقي مجالس النقابات المهنية، وتسري أحكامه عند النفاذ على المجلس القائم، بحيث يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

وقرر المجلس إعادة القانونين المعدلين لقانوني أصول المحاكمات المدنية، والتنفيذ لسنة 2018 إلى لجنته القانونية لمزيد من الدراسة لقضية نشر الإجراءات القضائية والتنفيذية في صحيفتين يوميتين من بين ثلاث صحف “الأوسع انتشاراً”.

وناقش الأعيان سؤالين للحكومة، قدمهما العينان الدكتور هشام الخطيب، وغازي الطيب.

واستفسر العين الخطيب عن أسباب تكرار حوادث الصعق الكهربائي بوتيرة مرتفعة ما تسبب بوفاة أعداد كبيرة من المواطنين سنوياً، حيث أشار رد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية المهندس فاروق الحياري إلى الأسباب المؤدية لمثل هذه الحوادث والمتمثلة بتركيب وحدات الإنارة على الأعمدة الحديدية لشبكة الجهد المنخفض بصورة غير سليمة من البلديات وأمانة عمان، ودون اتباع اجراءات وتعليمات السلامة العامة للتوصيل، وتلامس الأسلاك الكهربائية بالأعمدة الحديدية بسبب حوادث إصطدام وسائل النقل بالأعمدة، وبسبب الظروف الجوية، بالاضافة إلى الإعتداءات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.

وقال الحياري: إن الهيئة عقدت إجتماعات عديدة مع البلديات التي لديها غالبية بحالات الصعق الكهربائي لغايات التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء عند تركيب وحدات الانارة، لافتا إلى أنه لا زال هناك بلديات لا تلتزم بذلك.

وتساءل العين الطيب عن التعامل القانوني مع سلوكيات اللاعبين والمتفرجين اثناء المنافسات الرياضية وهتافات الكراهية والطائفية والفئات العمرية.

وأشار وزير الثقافة وزير الشباب الدكتور محمد ابو رمان في رده إلى قانون اللجنة الأولمبية الأردنية لسنة 2007 الهادف إلى رعاية الحركة الرياضية وتكريس مبدأ الخلق والقيم العربية والإسلامية والروح الرياضية ومكافحة المنشطات، فضلاً عن محاربة التمييز والطائفية وهتافات الكراهية ومتابعة ومراقبة سلوكيات اللاعبين والجماهير.

وكان أمين عام مجلس الأعيان خالد اللوزي تلا بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة تعيين هشام فايز الشراري عضواً في مجلس الأعيان اعتباراً من 11 كانون الأول الجاري، ثم أدى العين الشراري أمام المجلس قسم اليمين الدستورية عملاً بأحكام المادة 80 من الدستور، والمادة 4 من النظام الداخلي، كما وافق المجلس على استقالة العين عمر المعاني من عضوية اللجنة المالية والاقتصادية، وانضمام العين هشام الشراري إلى عضوية لجنة السياحة والتراث.-(بترا)