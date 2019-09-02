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“الأعيان” يصر على رفض شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان

منذ ساعة واحدة
مجلس الأعيان (أرشيفية)
مجلس الأعيان (أرشيفية)

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عمّان- أصرت اللجنة المشتركة “القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية” في مجلس الأعيان اليوم الإثنين، على قرار مجلس الأعيان بشأن قانون مُعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، خاصة ما يتعلق برفض شمول أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عضويتهم في المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة، برئاسة العين الدكتور كمال برهم، وحضور أعضاء اللجنتين.
وكان مجلس الأعيان برئاسة رئيسه فيصل الفايز رفض شمول أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عضويتهم في المجلس.
وأقر المجلس، في جلسته الخميس الماضي، القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء تعديل يقضي بشطب فقرة أضافها النواب تجيز شمول الاعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بمجلس الأمة، على أن تكون المكافأة الشهرية هي الأجر الخاضع للاقتطاع.
وفي حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته المشتركة، سيُصار إلى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين لحسم الخلاف، استنادًا لأحكام المادة 92 من الدستور.-(بترا)

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