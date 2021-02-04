الأعيان يقرّ 6 قوانين كما وردت من النواب

عمان -الغد – أقر مجلس الأعيان، في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، 6 مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب.

وصادق الأعيان على 4 اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني مع أوكرانيا في مجالات تسليم المجرمين، نقل المحكومين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والمدنية، مع التوصية بتوضيح القانون الوطني الواجب تنفيذه في معاهدة تسليم المجرمين، كما جاء واضحاً وصريحاً في اتفاقيتي المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية والمدنية. ووافق المجلس على اتفاقية تأسيس الشراكة بين الأردن والمملكة المتحدة، بما يضمن استمرار المعاملة بين البلدين وفق ما نظمته اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 1997، على اثر انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأقر الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية كما ورد من مجلس النواب، لتوسيع عملية تعويض المزارعين المتضررين من غير المنتسبين للصندوق، لتشمل إضافة للصقيع، باقي المخاطر الزراعية، وذلك وفق أسس وشروط وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، علماً أن المخاطر الزراعية تشمل ما يصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية، من أخطار طبيعية كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع، كما تشمل الآفات المرضية الحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي.

كما ناقش المجلس سؤالاً للعين الدكتور أحمد الهنداوي حول الخطة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.