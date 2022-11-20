“الأعيان” يقر صيغة الرد على خطاب العرش

عمان – أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الأحد،برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس سمير الرفاعي، صيغة الرد على خطاب العرش الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال مجلس الأمة التاسع عشر في دورته العادية الثانية.

واختار الأعيان بالتوافق أعضاء لجانه الدائمة والبالغ عددها 16 لجنة، فضلاً عن تشكيل لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي.

وضمت اللجنة القانونية الأعيان: رجائي المعشر، عبد الأله الخطيب، مفلح الرحيمي، احمد قطيشات، بسام التلهوني، احمد علي عويدي، محمود أبو جمعة، جورج حزبون، احسان بركات، محاسن الجاغوب، فاضل الحمود، ومحمد الزواهرة.

وتشكلت اللجنة المالية والاقتصادية من :رجائي المعشر، زياد فريز، عبد الأله الخطيب، مفلح الرحيمي، سهير العلي، بسام التلهوني، مصطفى الحمارنة، خالد البكار، عيسى مراد، مازن دروزة، أمين القطارنة، وعبد الحكيم الهندي.

وتضم لجنة الشؤون العربية والدولية وشؤون المغتربين: هاني الملقي، محمد داودية، ناصر اللوزي، نايف القاضي، علياء بوران، سهير العلي، حسين المجالي، محمد المومني، مازن دروزة، يوسف القسوس، محمد خير عبابنة، وآسيا ياغي.

واختار المجلس اللجنة الإدارية من: محمد النجادات، خالد الكلالدة، خالد البكار، خالد ابو العز، فاضل الحمود، خير الدين هاكوز، عبدالله المطر، أمين القطارنة، خالد عواد، نجوى خوري، إبراهيم الطراونة، وآسيا ياغي.

كما ضمت لجنة التربية والتعليم : ياسين الحسبان، لبيب الخضرا، احمد علي عويدي، مصطفى الحمارنة، طلال الماضي، محاسن الجاغوب، مصطفى الرواشدة، ابراهيم البدور، علي السنيد، عبلة عماوي، يعقوب ناصر الدين، ونجوى خوري.

وتشكلت لجنة الإعلام والتوجيه الوطني من: محمد داودية، بسام الحدادين، محمد المومني، سليم خير، جورج حزبون، جمال الشوابكة، مصطفى الرواشدة، وسعود العدوان.

وتوافق المجلس على لجنة شؤون الصحة والبيئة والسكان من : ياسين الحسبان، مالك الكباريتي، خالد الكلالدة، جميل النمري، مازن دروزة، يوسف القسوس، إبراهيم البدور، زهير ابو فارس، نجوى خوري، إبراهيم الطراونة، ميسون العتوم، ومها البهو.

وتشكلت لجنة الزراعة والمياه من: محمد نجادات، عاكف الزعبي، مالك الكباريتي، طلال الماضي، محمد الازايدة، جمال الشوابكة، عبدالله المطر، وسعود العدوان.

أما لجنة العمل والتنمية الاجتماعية فتشكلت من: عاكف الزعبي، خالد الكلالدة، لبيب الخضرا، عيسى مراد ، احسان بركات، سمير بينو، خالد عواد، علي السنيد، عبلة عماوي، ميسون العتوم، وعبد الحكيم الهندي.

وضمت لجنة الطاقة والثروة المعدنية: جمال الصرايرة، عاكف الزعبي، مالك الكباريتي، جميل النمري، جورج حزبون، طلال الماضي، محمد الازايدة، محمد خير عبابنة، ومصطفى الرواشدة.

وتشكلت لجنة السياحة والتراث من: ناصر جودة، سليم خير، عيسى مراد، خالد أبو العز، محمد الازايدة، خير الدين هاكوز، عبدالله المطر، زهير ابو فارس، عبد الحكيم الهندي، ومها البهو.

واختار الأعيان أعضاء لجنة الخدمات العامة من: ياسين الحسبان، لبيب الخضرا، خولة العرموطي، احمد علي عويدي، مصطفى الحمارنة، جميل النمري، خير الدين هاكوز، جمال الشوابكة، أمين القطارنة، يعقوب ناصر الدين، ومها البهو.

وضمت لجنة الحريات وحقوق المواطنين: مفلح الرحيمي، احمد طبيشات، محمد المومني، بسام التلهوني، محمود أبو جمعه، محاسن الجاغوب، فاضل الحمود، إبراهيم البدور، سعود العدوان، عبلة عماوي، ومحمد الزواهرة.

واختار المجلس لجنة فلسطين من: نايف القاضي، علياء بوران، بسام الحدادين، محمود أبو جمعه، خالد عواد، علي السنيد، ومحمد الزواهرة.

وتشكلت لجنة المرأة من: نايف القاضي، ناصر جودة، بسام الحدادين، خولة العرموطي، احسان بركات، ميسون العتوم، وآسيا ياغي.

وضمت لجنة الثقافة والشباب والرياضة:محمد داودية، سهير العلي، خولة العرموطي، سليم خير، خالد البكار، خالد أبو العز، سمير بينو، زهير أبو فارس، يعقوب ناصر الدين، وإبراهيم الطراونة.

–(بترا)