الأعيان يقر قانوني الزراعة وخدمة الأفراد

عمان– وليد الهباهبة – أقر مجلس الأعيان القانون المعدل لقانون الزراعة المعاد من مجلس النواب، في جلسته اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة.

ووافق الاعيان على قرار النواب الذي يشطب فقرة تتيح مبادلة اراض حرجية جرداء بأخرى مملوكة داخل الاراضي الحرجية او تتصل بها.

كما أقر المجلس، القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة كما ورد من مجلس النواب والذي ينظم أوضاع الافراج الوظيفيّة، المتعلقة بالإعارة والإلحاق، وتغيير مسمّيات وظيفيّة، ومنح الإجازة الدراسية، والإجازة بدون راتب، بالإضافة إلى تعديل مقدار مكافآت نهاية الخدمة، وزيادة مكافأة المستخدمين المدنيين في القوات المسلحة.

ويرفع المشروع سن التجنيد الى 18 عاما، والاجازة السنوية الى 36 يوما، ويمنح العسكريين إجازة بدون راتب، وإجازة دراسية بدون راتب، اضافة الى إجازة “أبوة” لمدة ثلاثة أيام، فضلا عن شروط تجنيد الأفراد والرتب العسكرية وشروط الترفيع . كما ناقش المجلس سؤالين للعين هيفاء النجار حول آليات الحكومة لشرح الواقع الأردني بهدف تشجيع الاستثمار خلال مؤتمر النمو الاقتصادي في الاردن الذي عقد بآذار الماضي في العاصمة البريطانيه لندن، وإجراءات وزارة البيئة والمصانع لمعالجة الجبس الناتج عن عملية إنتاج الأحماض لحماية البيئة والعاملين في مصانع الشيدية.

واستعرض وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري المشروعات المقترحة من قبل الحكومة في مؤتمر لندن وهي: الشبكة الوطنية للنطاق العريض، محطة تنقية الخربة السمرا، تحلية مياة حسبان المالحة، التوسع الرابع لشركة مصفاة البترول، محطة تفريغ الحاويات في الغباوي، مشروع تخفيض الفاقد المائي، مباني وساحات الشحن والركاب لجسر الملك حسين، واستثمار وتطوير وتاهيل مطار ماركا المدني.

وحول الأثر البيئي لتلال الجبس اوضح جواب وزارة البيئة ان فحوصات مستوى الاشعاعات تشير الى تدني مستوياتها الى ما دون الحدود الآمنة، كما انه لم تثبت لغاية الآن جدوى اقتصادية للاستفادة من تلال الجبس بسبب ارتفاع تكاليف النقل.

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