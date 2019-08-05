الأعيان يقر 5 قوانين كما وردت من النواب

عمان- الغد- أقر مجلس الأعيان برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة خمسة مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب.

ووافق المجلس على مشروع قانون الأمن السيبراني كما ورد من مجلس النواب، مع التوصية أن يكون أحد اعضاء المجلس الوطني للأمن السيبراني من موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

ووافق الأعيان على قرار النواب بشأن قوانين مُعدّل إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، والغاء قانون الحرف والصناعات، ومُعدّل الجامعات الأردنية، ومُعدّل التعليم العالي والبحث العلمي. وفيما يتعلق بمعدل قانون التعليم العالي والبحث العلمي، اوصى المجلس بتطوير برامج لدعم تمويل طلبة الجامعات يتضمن منحا وقروضا وفق نظام يصدر لهذة الغاية.

وانتخب المجلس العين تمام الغول مساعدا لرئيس المجلس، لشغور المنصب بعد تعيين ياسرة غوشة وزيرا في الحكومة، وذلك استناد على الفقرة ب من المادة 6 من النظام الداخلي للمجلس.

كما وافق الاعيان على قبول انضمام العين “محمد سعيد” شاهين إلى عضوية لجنة فلسطين.

وكان أمين عام مجلس الاعيان علي الزيود، تلا في مستهل الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 21 تموز الماضي، ونص الإرادة الملكية السامية المتعلقة باضافة بنود إلى الإرادة الملكية، وهي المعدلين لقانوني استقلال القضاء، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، إضافة الى قانون إدارة النفايات.