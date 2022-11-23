الأعيان ينتخب رؤساء ومقرري لجانه الدائمة

انتخب مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، رؤساء ومقرري لجانه الدائمة، وذلك خلال اجتماعات منفصلة برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، استنادا إلى المادة 15 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على انتخاب أعضاء اللجان الدائمة لمدة سنتين.

وكان الأعيان اختار أخيرًا وبالتوافق أعضاء لجانه الدائمة البالغ عددها 16 لجنة، فضلاً عن تشكيل لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي وعلى النحو التالي: أحمد طبيشات رئيسًا للجنة القانونية وأحمد علي العويدي مقررًا، رجائي المعشر رئيسًا للجنة المالية والاقتصادية وهير العلي مقررًا، هاني الملقي رئيسًا للجنة الشؤون العربية والدولية وشؤون المغتربين ويوسف القسوس مقررًا، خالد البكار رئيسًا للجنة الإدارية وفاضل الحمود مقررًا، محاسن الجاغوب رئيسًا للجنة التربية والتعليم ويعقوب ناصر الدين مقررًا.

كما تم اختيار محمد المومني رئيسًا للجنة الإعلام والتوجيه الوطني ومصطفى الرواشدة مقررًا، ياسين الحسبان رئيسًا للجنة شؤون الصحة والبيئة والسكان وإبراهيم الطراونة مقررًا، عاكف الزعبي رئيسًا للجنة الزراعة والمياه وسعود العدوان مقررًا، عيسى مراد رئيسًا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية وعبلة عماوي مقررًا.

وتوافق الأعيان على مالك الكباريتي رئيسًا للجنة الطاقة والثروة المعدنية وجميل النمري مقررًا، عبد الحكيم الهندي رئيسًا للجنة السياحة والتراث وخالد أبو العز مقررًا، مصطفى الحمارنة رئيسًا للجنة الخدمات العامة وخير الدين هاكوز مقررًا، بسام التلهوني رئيسًا للجنة الحريات وحقوق المواطنين وإبراهيم البدور مقررًا، نايف القاضي رئيسًا للجنة فلسطين وخالد عواد مقررًا.

وأختاروا أيضًا خولة العرموطي رئيسًا للجنة المرأة وميسون العتوم مقررًا، محمد داودية رئيسًا للجنة الثقافة والشباب والرياضة وسليم خير مقررًا، أحمد علي العويدي رئيسًا للجنة مبادرة الحوار الوطني الشباب وأمين القطارنة مقررًا.