“الأغذية العالمي”: نقص التمويل يهدد إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة

عمان- حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم الجمعة، من أن خدمة إيصال المساعدات العاجلة العالمية التي أبقت على تدفق كثير من المساعدات الإنسانية على الرغم من قيود السفر المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، يمكن أن تتوقف الشهر المقبل إذا لم يتم العثور على تمويل لإبقائها قيد التشغيل.

وبحسب وكالة أسوشيتدبرس، قال برنامج الغذاء العالمي، إن النقص يأتي في حين وصل الطلب على هذه الخدمة ذروته، وقد تم تأكيد 178 مليون دولار من أصل 965 مليون دولار مطلوبة للمحافظة على استمرار الخدمة حتى نهاية العام.

ويقول برنامج الأغذية العالمي الذي يقود اللوجستيات في الأمم المتحدة، إن جهود إيصال المساعدات في حالات الطوارئ تشمل ما يقرب من 120 دولة.

وأضاف البرنامج، إن خدمة الطوارئ في برنامج الغذاء العالمي أكملت حتى الآن 375 رحلة شحن وبضائع، ما أدى إلى نقل أكثر من 2500 عامل إغاثة و”حمولة كافية لملء 120 طائرة ضخمة تنتظر النقل في الأسابيع المقبلة”.

وأغلقت عمليات حظر السفر التي فرضتها الحكومات الوطنية الحدود والمطارات حول العالم، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بسلاسل الإمداد وتقطع السبل لعمال الإغاثة الإنسانية والإمدادات، وشحن أطنان من المساعدات لمجابة الجائحة والأزمات الأخرى التي تتطلب تدفقا متواصلا من الأدوية واللقاحات مثل فيروس نقص المناعة البشرية والكوليرا ومطاعيم الأطفال. (بترا)