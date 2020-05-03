الأغنية الأمازيغية تفقد سفيرها

باريس- توفي المغني الجزائري إيدير الذي يعتبر أحد كبار سفراء الأغنية الأمازيغية في العالم مساء السبت في باريس عن 70 عاما، على ما أعلنت عائلته.

وجاء في رسالة نشرت على صفحة الفنان الرسمية في شبكة “فيسبوك”، “يؤسفنا أن نعلن وفاة والدنا جميعا، إيدير، مساء السبت في الثاني من أيار/مايو”. ورفضت العائلة الإدلاء بتعليق في اتصال أجرته معها وكالة فرانس برس.

ولد حميد شريت في 25 تشرين أول/أكتوبر 1949 في أيت لحسين قرب تيزي أوزو في منطقة القبائل. وقد درس الجيولوجيا إلا أن مروره عبر إذاعة الجزائر العام 1973 غير حياته. فقد حل في اللحظة الأخيرة مكان المغنية نوارة. وقد جالت أغنية “يا أبي نوفا” العالم فيما كان يؤدي خدمته العسكرية.

وروى إيدير لوكالة فرانس برس العام 2013 “وصلت في الوقت المناسب مع الأغاني المناسبة”.

وقد انتقل إلى باريس في 1975 وانتج أول البوم له بعنوان “يا أبي نوفا”.

وكان إيدير أدخل المستشفى الجمعة في العاصمة الفرنسية وتوفي جراء مرض رئوي ووري الثرى في منطقة باريس على ما أفادت اوساطه.(أ ف ب)