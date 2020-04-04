السلايدر الرئيسيالكركمحافظات

الأغوار الجنوبية “بلا خبز”

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

هشال العضايلة

الكرك- قال عضو مجلس محافظة الكرك فتحي الهويمل إن جميع مناطق لواء الأغوار الجنوبية تفتقر، منذ أمس، إلى الخبز لعدم تشغيل مخابز اللواء.

وأشار الهويمل إلى أن مخابز الأغوار متوقفة عن العمل اليوم السبت لعدم حصول العاملين على تصاريح، مؤكدا أنه تم التواصل مع الصناعة والتجارة في الكرك ونقابة المخابز ولغاية الآن لم يتم الرد.

ولفت إلى أنه تم إرسال كافة المعلومات للعاملين في المخابز إلى “صناعة الكرك” والنقابة من يوم الثلاثاء الماضي. موضحا أن حوالي 70 ألف مواطن باتوا بدون خبز اليوم.

وبيّن أت المخابز تبدأ العمل الساعة 1 بعد منتصف الليل في حين يطالب الحكام الإدارين المخابز العمل الساعة العاشرة صباحا مع أن تشغيل المخابز يستغرق 3 ساعات على الأقل. مطالبا الجهات الحكومية العمل على حل مشكلة المخابز بالأغوار الجنوبية.

مقالات ذات صلة

استئناف العمل بالسوق المركزي ومسلخ الأمانة

منذ 8 دقائق

إربد: نتائج سلبية لـ 98 عينة مخالطة لطبيب الرمثا

منذ 23 دقيقة

“الجرائم الإلكترونية” تحذر من روابط وهمية للحصول على مساعدات حكومية

منذ ساعة واحدة

رئيس البنك الدولي يتوقع “ركودا عالميا ضخما” بسبب كورونا

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock