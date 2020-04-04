الأغوار الجنوبية “بلا خبز”

هشال العضايلة

الكرك- قال عضو مجلس محافظة الكرك فتحي الهويمل إن جميع مناطق لواء الأغوار الجنوبية تفتقر، منذ أمس، إلى الخبز لعدم تشغيل مخابز اللواء.

وأشار الهويمل إلى أن مخابز الأغوار متوقفة عن العمل اليوم السبت لعدم حصول العاملين على تصاريح، مؤكدا أنه تم التواصل مع الصناعة والتجارة في الكرك ونقابة المخابز ولغاية الآن لم يتم الرد.

ولفت إلى أنه تم إرسال كافة المعلومات للعاملين في المخابز إلى “صناعة الكرك” والنقابة من يوم الثلاثاء الماضي. موضحا أن حوالي 70 ألف مواطن باتوا بدون خبز اليوم.

وبيّن أت المخابز تبدأ العمل الساعة 1 بعد منتصف الليل في حين يطالب الحكام الإدارين المخابز العمل الساعة العاشرة صباحا مع أن تشغيل المخابز يستغرق 3 ساعات على الأقل. مطالبا الجهات الحكومية العمل على حل مشكلة المخابز بالأغوار الجنوبية.