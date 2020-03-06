الأغوار الشمالية: إنقاذ شخصين حاصرتهما السيول في منطقة كريمة

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي- تمكنت كوادر بلدية شرحبيل بن حسنة في منطقة الكريمة من إنقاذ شخصين بعد أن احتجزتهما السيول أثناء رحلة تنزه في إحدى المناطق الجبلية، بحسب مصدر في بلدية شرحبيل بن حسنة

وأضاف المصدر أن الأمطار الغزيرة والتي رافقتها السيول ادات إلى إغلاق الطريق الدولي بشكل جزئي، ومؤقت حيث عملت فرق الطوارئ على فتح الطريق وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

هذا وحذر متصرف اللواء الدكتور ركان القاضي المتنزهين بالابتعاد عن مجاري السيول جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها الأغوار الشمالية، مؤكداً بأن غرفة عمليات اللواء وكافة الدوائر الخدماتيه على أهبة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية السائدة.