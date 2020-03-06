إربدمحافظات

الأغوار الشمالية: إنقاذ شخصين حاصرتهما السيول في منطقة كريمة

منذ 7 دقائق

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي- تمكنت كوادر بلدية شرحبيل بن حسنة في منطقة الكريمة من إنقاذ شخصين بعد أن احتجزتهما السيول أثناء رحلة تنزه في إحدى المناطق الجبلية، بحسب مصدر في بلدية شرحبيل بن حسنة

وأضاف المصدر أن الأمطار الغزيرة والتي رافقتها السيول ادات إلى إغلاق الطريق الدولي بشكل جزئي، ومؤقت حيث عملت فرق الطوارئ على فتح الطريق وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

هذا وحذر متصرف اللواء الدكتور ركان القاضي المتنزهين بالابتعاد عن مجاري السيول جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها الأغوار الشمالية، مؤكداً بأن غرفة عمليات اللواء وكافة الدوائر الخدماتيه على أهبة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية السائدة.

مقالات ذات صلة

المفرق: أمطار غزيرة وتساقط للبرد (فيديو)

منذ 14 دقيقة

‎ سد الكفرين على وشك الفيضان بأي لحظة للمرة الأولى

منذ 29 دقيقة

عجلون: تساقط غزير للبرد والأمطار

منذ 3 ساعات

سرقة خط بطول 200م من سكة حديد العقبة

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock