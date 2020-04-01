الأغوار الشمالية: بدء توزيع الأعلاف على مزارعي الثروة الحيوانية

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي – باشر مركز أعلاف القرن في لواء الغور الشمالي توزيع الأعلاف على مزارعي الثروة الحيوانية في اللواء

وقال متصرف اللواء راكان القاضي الذي اشرف على عملية التوزيع، إن كميات الأعلاف من الشعير والنخالة متوفرة بكميات كافية لمربي الاغنام والأبقار، بالإضافة إلى وصول اكثر من 500 طن من الأعلاف لتلك الغاية.

وبين القاضي أن عملية التوزيع تمت با اشراف الاجهزة الامنية لضمان عدم الاختلاط بين المزارعين، علاوة على نقل كميات من الاعلاف إلى المزارعين في مواقعهم.

واشار إلى انه تقرر بالترتيب مع الجهات المعنية ان يخدم مركز القرن مربي الثروة الحيوانية في لواء الكورة ، نظرا لعدم تمكنهم من الوصول إلى مدينة اربد بعد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس الكورونا والتزما با التعليمات الصادرة .

واكد انتظام الاسواق في اللواء وعدم مخالفتها للأسعار المحددة، مشيرا إلى توافر مختلف المواد الغذائية والتموينية

واوضح أن الجهات المعنية تقدم مختلف التسهيلات للمزارعين في اللواء لضمان ايصال منتجاتهم إلى الاسواق المركزية.

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