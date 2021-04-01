الأغوار الشمالية: توقيف والد عريس أقام حفل زفاف شارك فيه 100 شخص

إربد- اوقف مدعي عام الاغوار الشمالية مساء اليوم الخميس شخصا قام بتنظيم حفل زفاف لابنه خلافاً لأحكام قانون الدفاع والأوامر الصادر بموجبه لمدة اسبوع.

وجاء في حيثيات قرار المدعي العام بتوقيف المذكور، انه تم ضبطه من قبل الاجهزة الامنية والرقابية بتنظيم حفل زفاف لابنه شارك فيه اكثر من 100 شخص مخالفاً بذلك احكام قانون الدفاع وتعريض سلامة الاخرين للخطر. (بترا)