الأغوار الشمالية: حملة لترحيل القاطنين قرب مجاري الأودية

الأغوار الشمالية – نفذت كوادر بلدية شرحبيل بن حسنة بالتعاون مع مركز أمني الكريمَة بلواء الأغوار الشمالية، اليوم الاربعاء، حملة لترحيل المواطنين القاطنين قرب مجاري السيول ضمن الاجراءات الاحترازية تحسباً لتشكل السيول.

وقال رئيس مجلس محلي منطقة الكريمَة عقاب العوادين، إنه جرى الطلب من القاطنين قرب مجاري السيول خاصة مربي المواشي الابتعاد عن مجاري الأودية حفاظاً على سلامتهم.

ودعا العوادين المواطنين للتعاون مع الجهات المعنية حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم حال تشكل السيول خلال المنخفض الجوي المتوقع، لافتاً إلى وقوع عدد من الحوادث خلال مواسم الشتاء الماضية نجم عنها أضرار مادية للقاطنين قرب مجاري الأودية والسيول.

وأشار إلى ان البلدية وبالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد نفذت أخيراً عمليات فتح وتنظيف العبارات والأودية للحد من آثار السيول التي تتكرر عادة في المنطقة وتتسبب انجرافاتها أحياناً بإعادة اغلاق مجاري العبارات الصندوقية ومسارات الأودية.(بترا)

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