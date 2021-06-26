الأغوار: طلبة يشكون عدم توفر مكيفات في قاعات “التوجيهي”

الأغوار الشمالية- شكا طلبة ثانوية عامة في لواء الاغوار الشمالية من عدم توفر مكيفات في عدد من القاعات المخصصة لتقديم امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال طلبة وأولياء امور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العديد من قاعات امتحان التوجيهي تفتقر لميزة التكييف التي توفر أجواء مريحة للطلبة لتقديم امتحاناتهم.

وبين الطلبة خالد عثمان ومحمد الخطيب ودعاء الصقر، ان قاعاتهم تم تزويدها بمراوح هوائية لا تُغني عن وسائل التكييف التي تحظى بها قاعات أخرى، ما يسبب ارباكا لهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الغورية، داعيين الى تزويد جميع قاعات الامتحانات بأجهزة تكييف حتى يتسنى للطلبة إكمال تقديم امتحاناتهم بأريحية.

وبين أولياء الأمور علي بشتاوي واحمد الحوراني، ان مسألة توفير أجهزة التكييف لطلبة الثانوية العامة تمت المطالبة بها عدة مرات من الأهالي خلال السنوات الماضية والتي شهدت خلالها تزويد بعض قاعات الامتحانات بها دون أخرى، مؤكدين أن اجواء مناطق الأغوار تتطلب منحها الأولوية في مشروعات تكييف الغرف الصفية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم.

من جهته، قال مدير التربية والتعليم للواء الاغوار الشمالية الدكتور طالب العمايرة، إن وزارة التربية عملت خلال السنوات الماضية على تكييف العديد من المدارس في اللواء البالغ عددها 68 مدرسة حكومية ضمن خطة الوزارة لإيصال خدمة التكييف للمدارس خاصة في المناطق الحارة وضمن الامكانيات المالية المتاحة او المشروعات الممولة وتبرعات المؤسسات الوطنية.

وبين أن 7 قاعات لامتحانات الثانوية العامة في اللواء تفتقر لخدمة التكييف وتم تزويدها بمراوح هوائية كافية ضمن مناطق المنشية ووادي الريان والكريمة، من أصل 24 قاعة امتحانات تضم كل قاعة منها من 10 الى 15 غرفة صفية.

وأكد العمايرة، ان مشروع استكمال تكييف المدارس المحتاجة في لواء الاغوار الشمالية تمضي به وزارة التربية، لافتاً الى انه سيتم طرح عطاء جديد للتكييف على موازنة العام المقبل.

ويبلغ عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة في لواء الاغوار الشمالية للدورة الصيفية 2500 طالب وطالبة يقدمون امتحاناتهم في 14 مركزاً تضم 24 قاعة امتحان. (بترا)