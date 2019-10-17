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الأغوار الشمالية: وفاة أربعيني بحادث تصادم بين باص ودراجة نارية

منذ 5 دقائق

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الأغوار الشمالية- الغد- توفي اربعيني وأصيب آخر بحادث في منطقة المنشيه لواء الغور الشمالي اليوم، جراء تصادم باص صغير بدراجة نارية.
وتم إخلاء الجثه الى مركز أقليم الشمال في محافظة إربد، كما تم إسعاف المصاب إلى مستشفى معاذ بن جبل وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادث.
وتنتشر الدراجات النارية بشكل عشوائي في المنطقة، ويجري استخدامها بشكل خاطى، تحت ذريعة استخدامها في المناطق الزراعية لتسهيل الوصول لها.

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