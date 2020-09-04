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الأغوار الشمالية: وفاة عامل وافد إثر إصابته بضربة شمس

منذ ساعتين
عاملون في الزراعة في إحدى مزارع منطقة وادي الأردن -(أرشيفية)

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الأغوار الشمالية- توفي عامل وافد من الجنسية المصرية في الاغوار الشمالية، اليوم الجمعة، متأثراً بإصابته بأعراض ضربة شمس.
وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح، الدكتور مؤيد الشكور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )، أن العامل البالغ من العمر 40 عاماً كان أُسعف بحالة صحية سيئة إلى المستشفى عصر أمس من إحدى المزارع التي كان يعمل بها ببلدة الكريمَّة، حيث تم تشخيص حالته بالإصابة بضربة شمس.
وأضاف أنه تم إدخال العامل إلى غرفة العناية الحثيثة، إلا انه توفي اليوم جراء تدهور حالته الصحية، مشيراً الى أنه تم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لبيان سبب الوفاة. (بترا)

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