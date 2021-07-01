الأغوار الوسطى: صيف لاهب يرهق الأهالي بتكاليف الكهرباء والمياه

حابس العدوان

الأغوار – على قاعدة أن “المصائب لا تأتي فرادى”، يشهد أهالي مناطق الأغوار هذه الأيام جملة منها، وترتبط جميعها بالارتفاع الكبير على درجات الحرارة منذ أسابيع، حيث أدى ذلك إلى طلب متزايد على الماء والكهرباء، والذي ترتبت عليه تكاليف مالية إضافية على ميزانيات الأسر، التي تعاني من شحها أصلا.

وما يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية، الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي نتيجة الأحمال الزائدة على المحولات والشبكات، وزيادة الاستجرار غير المشروع، إضافة إلى شح مياه الشرب نتيجة الحاجة المتزايدة وكثرة الاعتداءات على المصادر المائية.

وتدفع الحاجة إلى التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، الأهالي إلى اللجوء لاستخدام المكيفات والمبردات التي تحتاج بدورها إلى تكاليف باهظة، في وقت لا يزالون يقبعون في ظل أوضاع اقتصادية صعبة خلفتها جائحة كورونا.

وفي هذا الشأن، يبين المواطن محمد الجعارات أن مشاكل انقطاع الكهرباء وشح المياه باتت تلازم أهالي الأغوار، فتحيل صيفهم إلى “جحيم”، موضحا أن البقاء في المنزل لم يعد يطاق مع انقطاعات الكهرباء المتكررة وضعف التيار الذي يعطل عمل المكيفات.

ويضيف أن الأوضاع المادية الصعبة لغالبية الأسر تحد من قدرتها على التكيف مع الأوضاع، إذ إن ارتفاع تكاليف فاتورة الطاقة وأثمان المياه، تشكل عبئا كبيرا خصوصا وأنها تقترن بالتزامات شهرية ملحة، الأمر الذي يدفع بعض الأهالي إلى “الاعتداء على شبكات الكهرباء والعبث بخطوط المياه”، وهو أمر ينطوي على مخاطر جمة.

ويؤكد الجعارات أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا، بخاصة فقدان عدد كبير من أرباب الأسر مصادر دخلهم، دفعتهم إلى تحديد أولويات للإنفاق، بحيث باتت تقتصر على المتطلبات الحيوية من مأكل ومشرب وملبس ونفقات علاج، مشيرًا إلى أن عدم القدرة على تحمل نفقات إضافية، دفع معظمهم إلى الرحيل إلى المناطق الشفوية على الرغم من أنها رحلة شاقة ومضنية.

بدوره، يرى المواطن علي النواجي أن مشكلة شح المياه وانقطاع التيار الكهربائي باتت تعد أهم المشاكل التي یواجهها أهالي الأغوار خاصة خلال فصل الصيف، لافتا إلى أن زیادة الطلب على المیاه والكهرباء وارتفاع تكاليفها يشكلان تحديا حقيقيا أمام تأمين حياة كريمة.

ويقول النواجي إن قلة من المواطنين من يستطيعون تحمل تكاليف الطاقة بأقل حد من الاستخدامات، فيما تلجأ البقية إلى الحصول عليها من مصادر غير مشروعة، ما يؤدي إلى ضعف التيار، وعادة ما يتسبب ذلك بأعطال في الأجهزة الكهربائية، مضيفا أن التحدي الآخر الذي يواجه المواطنون هو شح مياه الشرب في ظل “الاعتداءات المتكررة على الشبكات” ما يضطرهم إلى شرائها من أصحاب الصهاريج، بما يعنيه ذلك من تفاقم أعبائهم المادية.

من جهته، يرى المواطن إبراهيم أبو هلال أن مشكلة شح المياه وكثرة الانقطاعات الكهربائية خلال فصل الصيف تلازمهم منذ عقود، مع عدم وجود حلول جذرية لها، مؤكدا أن الحال أصبح لا يطاق في ظل استمرار الأوضاع الحالية، خاصة مع الارتفاع الكبير على درجات الحرارة التي تجعل من صيفهم أكثر قسوة.

ويشير إلى أن الارتفاع الكبير على درجات الحرارة يتسبب بتوقف وسائل التكييف عن العمل، بفعل ارتفاع الأحمال وضعف التيار، خصوصا خلال الفترة ما بين الظهر والعصر، موضحا أن الاجهزة الكهربائية كالمكيفات والثلاجات لا يمكن الاستغناء عنها، غير أن ارتفاع تكاليف الطاقة يجعل منها عبئا لا يمكن تحمله.

ويطالب الأهالي بضرورة العمل على تخفيض تكاليف الطاقة خلال فصل الصيف، والعمل على ضمان وصول التيار إلى المواطنين من دون تذبذب أو ضعف، والعمل على إيجاد حل جذري لمشكلة شح مياه الشرب.

في سياق متصل، يؤكد مدير مكتب كهرباء الشونة الجنوبية غازي الشنيكات أن السبب الرئيس للانقطاعات المتكررة هو “تضاعف حالات الاعتداء على الشبكات، وزيادة الاستجرار غير المشروع بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة”، موضحا أن هذه “الاعتداءات تتسبب بزيادة الأحمال على المحولات والشبكات، وما ينتج عنها في بعض الأحيان من انقطاع التيار الكهربائي أو تذبذبه”.

ويشير الشنيكات إلى أن الشركة تسعى جاهدة لإدامة التيار الكهربائي لسائر المواطنين، وتقديم الخدمة الفضلى لهم من خلال زيادة قدرة المحولات لتلبية الطلب المتزاید على الكهرباء والتخفیف على المواطنین، لافتا إلى أن كوادر الشركة تعمل على مدار 24 ساعة لضمان ديمومة التيار الكهربائي وعدم انقطاعه عن كل المناطق.

بدوره، يعزو مدير مياه الشونة الجنوبية المهندس يحيى الخوالدة، مشكلة شح المياه في عدد من المناطق إلى “حدوث العديد من الاعتداءات على الخطوط الرئيسة والشبكات، والعبث بالمحابس، إضافة إلى الانقطاعات الكهربائية المتكررة”، لافتا إلى أنه “جرى إلى الآن ضبط 15 اعتداء على الخطوط الناقلة خلال شهرين، وهو ما يشكل تحديا أمام وصول المياه إلى عدد من المناطق”.

ويشير الخوالدة إلى أن كوادر المديرية تعمل بشكل مستمر وجاد على معالجة غالبية المشاكل المتعلقة بنقص المياه أو ضعف وصولها، مناشدا المواطنين “عدم الاعتداء على الشبكات والعبث بالمحابس، والتعاون في الإبلاغ عن أي اعتداءات، للحصول على حقوقهم المائية بصورة كافية”.