“الأفريقية لإعادة التأمين” تختار مركز دبي المالي وجهة لتعزيز تواجدها



دبي- رحب مركز دبي المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بانضمام الشركة الأفريقية لإعادة التأمين إلى قائمة الشركات التي تتخذ من المركز المالي مقراً لها. وسيعمل المكتب بصفته وكيل أفريقيا لإعادة الاكتتاب المحدودة (أفريكا ري) ويعد مكتبها في مركز دبي المالي العالمي الأول لها خارج أفريقيا.

عملت الشركة على مدى السنوات الأربع والأربعين الماضية على تعزيز إسهاماتها لتطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدول الأفريقية. الجدير بالذكر أن الشركة عملت على توسعة نطاق أعمالها ودخول أسواق محددة في آسيا والبرازيل والشرق الأوسط. وتمتلك شركة “أفريكا ري” خبرة ريادية في تقديم مجموعة من الخدمات تشمل الاكتتاب في الاتفاقيات النسبية وغير النسبية (البحرية وغير البحرية)، وتأمينات الطاقة (البحرية وغير البحرية)، بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات ومشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة ومحطات الكهرباء العملاقة وأعمال البنية الأساسية المرتبطة بالطاقة، فضلاً عن تأمينات الممتلكات العامة.

وستعمل شركة “أفريكا ري” على دعم عملائها من خلال إمدادهم بالطاقة الاستيعابية الكافية لدعم اكتتاباتهم فى منطقة الشرق الأوسط سواء في عمليات إعادة التأمين التقليدي أو التكافلي من خلال تواجدها في مركز دبي المالي العالمي. إضافة إلى ذلك، فإن شركة “أفريكا ري” تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد من الزمن في مجال تقديم حلول وخدمات إعادة التأمين التكافلي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والضرورية لشركات التأمين التكافلي لتلبية متطلبات أعمالها.

وقد نجح قطاع التأمين التكافلي في تحقيق نمو مستدام عالمياً، مدعوماً بالطلب المتزايد على الخدمات المالية المتماشية مع الأحكام الشرعية سواء من المسلمين وغير المسلمين في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. شهد سوق التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً في صافي أرباحه الإجمالية بنسبة 74.3 % على أساس سنوي ليصل إلى 414 مليون دولار أميركي في العام 2019، وفقاً لنتائج العام 2019 السنوية التي تم الإعلان عنها من قبل 47 شركة تأمين تكافلي مُدرجة في البورصة في جميع أنحاء المنطقة. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر سوق بعد المملكة العربية السعودية.

ويعد مركز دبي المالي العالمي مركزاً للعديد من شركات إعادة التأمين الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو الآن موطن لأكثر من 100 شركة تأمين وإعادة تأمين وشركات التمويل المقيّدة والشركات ذات الصلة بالتأمين، بما في ذلك أربع من أكبر خمس شركات تأمين عالمية. في العام 2019، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 17.4 % على أساس سنوي.

