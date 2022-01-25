الأفغان بعد سيطرة طالبان: هل يخشى المجتمع الدولي مساعدة البلد؟

شامل شمس؛ ومسعود سيف الله – (دويتشه فيله) 4/1/2022

على الرغم من الفقر الذي تعاني منه أفغانستان، انقسم المجتمع الدولي حول دعمها بالمساعدات خشية أن يؤدي ذلك إلى تقوية حركة طالبان. فماذا يحمل العام 2022 لهذا البلد الذي مزقته الحروب؟